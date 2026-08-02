En momentos en que arrecia la sequía y los niveles de casi todos los embalses continúan bajando -y la situación es particularmente complicada en los embalses de Carraízo y Cidra, que ya están en nivel de ajustes operacionales- el secretario de asuntos públicos, Jean Peña Payano, indicó este domingo que la ciudadanía deberá estar pendiente a los anuncios que se hagan en los próximos días, para conocer cuándo, y en qué áreas, podría a comenzar el esperado racionamiento de agua.

No obstante, el secretario aclaró que tales anuncios se harían con suficiente antelación para que la ciudadanía pueda preparase adecuadamente. Sostuvo que, aunque se espera que ocurra algún racionamiento, no significa que va a suceder a través de todo Puerto Rico.

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Por otro lado, siguiendo la nueva orden ejecutiva que firmó el viernes pasado la gobernadora Jenniffer González Colón, la Guardia Nacional de Puerto Rico (GNPR) podría tener un rol todavía más relevante en las acciones para mitigar los efectos de la sequía, pues la nueva orden dispone que, además de participar en el acarreo de agua, como ya han estado haciendo en municipios afectados por falta de servicio, ahora también podrán usar sus sistemas de purificación de agua, en caso que sea necesario.

Este domingo, Peña Payano indicó que el gobierno está bien pendiente a la situación y su Comité de Sequía se reúne con regularidad para abordar las medidas a seguir.

Repasó que la gobernadora firmó dos órdenes ejecutivas el pasado viernes: la 2026-035 que “activa todo el Comité de Sequía, y ordena a diferentes agencias gubernamentales, el Departamento de la Familia (DF), el Departamento de la Vivienda, Vivienda Pública, (el Departamento de) Recursos Naturales (y Ambientales (DRNA), (la Autoridad de) Acueductos (y Alcantarillados, AAA) y otras agencias a utilizar todos los recursos y estrategias para que el impacto de esta sequía sea mucho menor”; y la 2026-036, que “activa a la GNPR para que ayude y también destine recursos a todo el pueblo de Puerto Rico para que el impacto de la sequía sea mucho menor”.

“Y obviamente estamos pendientes a nuestros centros de adultos mayores, centros de cuido de niños, envejecientes, escuelas, y estamos tomando todas las estrategias para poder mitigar y anticipar”, afirmó Peña Payano.

Al ser cuestionado sobre si se impondría un racionamiento de agua esta misma semana, el secretario respondió que “esa determinación de cuándo va a comenzar (el racionamiento), de inmediato o no, eso lo va a anunciar la gobernadora con anticipación”.

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“Así que todos debemos estar al pendiente, porque lo que no va a ocurrir, y no debe ocurrir, según expresó la gobernadora, es que se haga una instrucción de un día para otro sin darle tiempo de preparación a la gente. Así que, el pueblo que nos ve, van a tener tiempo para prepararse”, aseguró.

Antes de contestar las preguntas de la prensa, usando una tabla donde comparaba la situación de Carraízo en los eventos de sequía de 2015 y 2020, el secretario destacó que gracias al dragado que se llevó a cabo en ese embalse, en esta ocasión se había retrasado por mucho más tiempo el momento en que llegó al nivel de ajustes operacionales. Explicó que en 2015 el embalse había caído en nivel de ajustes tan temprano como el 27 de abril, y en 2020 había ocurrido el 16 de junio, pero en esta ocasión, gracias a que con el dragado se pudieron recuperar “más de 2 millones de metros cúbicos de capacidad de almacenamiento” en el embalse, se pudo mantener en nivel de seguridad hasta el 26 de julio.

En cuanto a la situación particular en el embalse de Cidra, Peña Payano sostuvo que este lunes tendría lugar la reunión semanal del Comité de Sequía “y vamos a estar al pendiente. Si fuera el día de mañana o esta semana (el racionamiento), vamos a ver qué actualización tiene que hacer Acueductos”.

“Vamos a monitorear. La contestación de cómo se van a tomar los pasos para las personas que se nutren del asunto de Cidra, vamos a esperar esta semana. Vamos a esperar a las reuniones que se van a hacer esta semana para llevar la actualización de qué va a pasar con los ciudadanos que se nutren del embalse de Cidra”, indicó en respuesta a las preguntas de la prensa.

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“La orden ejecutiva 035 es la que permite y habilita el asunto de la sequía en general. No quiere decir que como tengamos esta orden ejecutiva aprobada por parte de la gobernadora, donde no hace falta que haya naturalmente racionamiento pues no se estaría implementando”, agregó. “No quiere decir que por el hecho de que está esa orden ejecutiva el área donde usted vive va a tener interrupciones”.

“Sin embargo, el llamado es a la ciudadanía en general a ser prudente con el consumo del agua, a que tengamos conciencia de que hay otros compañeros ciudadanos que pues lamentablemente por la región o el área donde viven pues van a verse impactados dependiendo del programa que se vaya a establecer por municipios”, exhortó.

El secretario recordó que, como parte de las medidas que se han tomado, “hay una orden de congelación de precios en todos los productos relacionados al agua”, que abarca las cisternas y todo el sistema requerido para su instalación, incluyendo bombas, tuberías y demás.

Además, comentó que, en aquellos municipios ya identificados como los que podrían sufrir intermitencia del servicio de agua, ya están en conversaciones con el Departamento de Educación para atender las situaciones que ocurran en las escuelas. Lo mismo ocurre con el Departamento de la Familia y las égidas, centros de envejecientes y centros de cuido de niños.

En cuanto a la participación de la GNPR, Peña Payano sostuvo que la “orden 036 es la que activa la Guardia Nacional” pero “en esos municipios que no haga falta pues naturalmente no se estaría implementando”.

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En ese sentido, el oficial de asuntos públicos de la GNPR, Siul R. López Morales, explicó que, con la nueva orden firmada por la gobernadora, “vamos a continuar con el rol en el cual aún estamos activos, porque esencialmente lo que se hace es darle continuidad a la orden ejecutiva previa. Vamos a continuar haciendo movimiento de equipo, hacer lo que es el acarreo de agua potable apoyando a los diferentes municipios”.

“La diferencia es que esta nueva orden ejecutiva amplía un poquito más el área de respuesta, y añade lo que es la misión de purificación de agua, que es uno de los assets (capacidades) que nosotros tenemos en nuestra organización, y pues vamos entonces a estar estableciendo… una vez tengamos más datos operacionales podremos decir dónde se van a estar estableciendo y en qué momento, pero ese rol de lo que es purificación de agua se añadió en esta nueva orden ejecutiva”, agregó.

“Pero nosotros vamos a continuar en el mismo rol de las órdenes ejecutivas previas, que es apoyando a lo que es la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. A medida que se nos indique y se nos necesite, ellos nos están dando cuáles son los puntos de distribución, a qué municipios y comunidades vamos a estar yendo, y nosotros pues ejecutamos nuestro rol desde esa perspectiva”, afirmó.

Detalló que los equipos de purificación de agua “pertenecen a las unidades de purificación de agua, que son parte de lo que es el 191er Grupo de Apoyo Regional, que pues esencialmente donde se identifiquen los cuerpos de agua que se van a estar utilizando para extraer el agua, pasan por un proceso de purificación, y luego se almacena esa agua en unos aparatos que parecen como si fuesen unos bolsos enormes de agua, o se pasan directamente a estos camiones cisterna que nosotros tenemos, que tienen capacidad de hasta 2,000 galones de agua, y se continuará en ese momento con lo que es el acarreo de agua”.

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Aclaró, sin embargo, que “aún no se han establecido estos puntos ni nada. Es una capacidad que nosotros tenemos. Y según se ve en la orden ejecutiva pues se amplía nuestra misión a poder hacer ese rol de purificación de agua. Pero, reitero, todo en apoyo de lo que es Acueductos y Alcantarillados, y una vez ellos indiquen que nosotros vamos a comenzar a hacer esa tarea”.

En cuanto a la posibilidad de movilizar más miembros de la Guardia Nacional para apoyar esta labor de mitigar los efectos de la sequía, sostuvo que “cabe la posibilidad de que con esta nueva orden ejecutiva se expanda la cantidad de soldados que estemos asignando”, y se añadan a los que ya están “haciendo la tarea de lo que es el acarreo de agua”, que fueron “asignados a esa misión desde las órdenes ejecutivas previas”. De igual forma, agregó, la nueva orden ejecutiva también le da a la GNPR la capacidad de movilizar el equipo que sea necesario para poder atender la emergencia.

Por último, el portavoz de la GNPR exhortó al público a “estar pendientes de las fuentes de información fidedignas y correctas, entiéndase lo que es Acueductos y Alcantarillados, que son quienes están manejando la emergencia. Nosotros estamos en apoyo a ellos. Y nosotros por nuestras redes también estaremos poniendo información adicional, de ser necesario. Pero exhortamos a la ciudadanía a que estén pendientes a las fuentes de información más confiables”.

“Y la Guardia Nacional de Puerto Rico está lista, dispuesta y capaz para apoyar al gobierno de Puerto Rico en caso de que sea necesario. Y estamos siempre presentes”, insistió.