El director ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), el ingeniero Luis González, confirmó que la agencia tiene sobre la mesa y evalúa la posibilidad de imponer multas a ciudadanos que hagan mal uso del agua.

Estas sanciones se contemplan como una alternativa para intentar frenar el desperdicio de agua en medio de la disminución en los niveles de los embalses, una situación que se ha agravado por la sequía que afecta a Puerto Rico.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) confirmó la formación del fenómeno de El Niño en el océano Pacífico ecuatorial este 2026, lo que para zonas del Caribe como Puerto Rico podría traducirse en temperaturas más cálidas de lo normal y menos lluvias. Los embalses del país ya reflejan los efectos de estas condiciones, con varios sistemas como La Plata, Cidra y Guayabal bajo niveles de observación, mientras Carraízo se encuentra bajo un nivel de ajuste.

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Niveles de los embalses el 28 de julio de 2026 ( Fotocaptura AAA )

Ante este panorama, González explicó que la AAA evalúa recurrir a mecanismos utilizados en el pasado mediante órdenes ejecutivas y administrativas del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) para establecer multas a ciudadanos que incurran en el uso indebido del agua.

“Está sobre la mesa, no se ha implementado, requiere unos instrumentos que se van a estar trabajando, pero ya estamos en esa comunicación”, precisó el director ejecutivo al ser cuestionado sobre la posibilidad de las multas en entrevista radial (Radio Isla 1320).

El funcionario también hizo un llamado a la ciudadanía para que adopte medidas de ahorro y utilice el recurso de manera responsable.

“Hagamos también uso adecuado del agua, Controlemos el uso de la misma... Es triste ver cuando uno pasa por la calle, la gente está lavando por ejemplo el carro, pero entonces lejos de cerrar la pluma, usted ve como tiran la manga al suelo y dejan que sigan saliendo el agua. Cosas como esas no deben ocurrir”, dijo.

González no precisó, en caso de que se implementen, a cuánto podrían ascender las multas por el mal uso del agua. No obstante, durante el racionamiento de agua de 2015, que afectó a unos 300,000 clientes de la AAA, la agencia impuso multas de $250 a residentes que desperdiciaban el recurso. En el caso de comercios, las sanciones alcanzaban los $750.