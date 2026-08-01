Ante la sequía que afecta a gran parte de la Isla, los niveles de los principales embalses de los que se extrae el agua para llevar este preciado líquido a los hogares continúan en picada.

Es el embalse Carraízo, que sirve a unos 183,000 abonados de sectores de San Juan, Loíza, Carolina, Canóvanas y Trujillo Alto, el más impactado. Su nivel está, al igual que en los pasados días, en ajustes operacionales.

Ayer, viernes, registraba un nivel de 38.05 metros. Bajó 0.09 metros en un día. Hoy, sábado, se ubicó en 37.96 metros, según información oficial de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

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Al embalse Carraízo le queda poco menos de un metro para caer en nivel de control.

Nivel de los embalses para el sábado, 1 de agosto. ( Captura )

Se prevé que entre el lunes o el martes, tras varias reuniones del Comité de Sequía y con los alcaldes de la zona afectada, se anuncie el posible plan de interrupciones programadas para los abonados de este embalse.

La gobernadora Jenniffer González Colón anticipó el pasado jueves en Isabela que el racionamiento no entraría en vigor esta próxima semana. Lo que precisó fue que se divulgarían los detalles de las medidas que se pudiesen implementar.

Había anticipado también que emitiría un estado de emergencia en el uso del agua, medida que tomó ayer, viernes, en la tarde.

Bajo esta orden de emergencia, se activó a la Guardia Nacional para brindar apoyo en todo lo concerniente al acarreo y distribución de agua. También se permite la compra de cisternas con fondos estatales o federales y se ordena al Departamento de Asuntos del Consumidor que emita una orden de congelación de precios para equipos relacionados con el almacenamiento de agua.

El próximo embalse que caería durante este sábado a nivel de ajuste, si no llega la tan esperada lluvia, es el embalse de Cidra.

Es que este sábado amaneció justo en la línea que divide el nivel de operación y el de ajustes operacionales, que es 400.23 metros.

El embalse Cidra sirve a unos 14,500 clientes de sectores de Aguas Buenas, Caguas, Cayey y Cidra.

Mientras tanto, continúan en el nivel de observación los embalses de La Plata, en Toa Alta; Río Blanco, en Naguabo; Fajardo, en el municipio de igual nombre; Matrullas, en Orocovis, y Guayabal, en Juana Díaz.

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La información de la AAA también apunta a que el embalse de Toa Vaca, en Villalba, está a punto de llegar a nivel de observación.

De los otros embalses, sobresale Guineo, en Orocovis, que se mantiene como el único en toda la Isla en nivel de desborde.

Asimismo, se destaca que el embalse Dos Bocas, en Arecibo, que se utiliza para extraer agua del Superacueducto, continúa bajando en nivel. Pero, se encuentra en la zona se seguridad con 88.82 metros. Caería en nivel de observación al llegar a los 88.08 metros.

34 Fotos Esta categoría indica que la sequía afecta la agricultura, retrasa la siembra, obliga a suplementar la alimentación del ganado y requiere un estricto racionamiento de agua.

Puerto Rico lleva en sequía desde hace varios meses.

El pasado jueves el monitor de sequía alertó de que pueblos del este ya registran sequía severa. Mientras, el litoral costero del sur desde Cabo Rojo hasta Guayama también está en sequía severa. Algunos pueblos montañosos, como Aibonito y Cidra, también están en este nivel de sequía.

Solo los pueblos del oeste e interior, como Lares, San Sebastián, Las Marías, Añasco y Rincón, no están afectados por la sequía.