La represa Carraízo en Trujillo Alto entró este lunes al nivel de ajustes operacionales, según el monitoreo diario de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), en medio de las condiciones secas que continúan afectando a Puerto Rico.

El informe actualizado a las 5:00 a.m. de este lunes mostraba que Carraízo, en Trujillo Alto, registró una baja de 0.09 metros cúbicos diarios (CUD) y alcanzó un nivel de 38.43 metros, entrando así a la zona de ajustes del sistema de alertas de la AAA.

La represa suple a unos 180,000 abonados de la AAA en la zona metropolitana.

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La disminución en los niveles de los embalses ocurre mientras la Isla enfrenta un periodo de poca lluvia, con sectores que han experimentado condiciones de sequedad durante las últimas semanas.

Esta es la información más reciente, según la AAA, sobre los niveles en los embalses. ( AAA )

Además de Carraízo, otros embalses reflejaron descensos en sus niveles durante el último monitoreo. Los siguientes se mantienen en el nivel de observación:

La Plata (Comerío): 47.45 metros, con una baja de 0.07 metros. Se mantiene en nivel de observación.

Cidra: 400.34 metros, con una baja de 0.02 metros.

Matrullas (Orocovis): 732.93 metros.

Guayabal (Juana Díaz): 102.69 metros, con una baja de 0.04 metros.

Loco (Yauco): 69.40 metros, con una baja de 0.42 metros.

En el nivel de seguridad permanecen:

Lago Guajataca (Quebradillas): 195.73 metros, con una baja de 0.03 metros.

Toa Vaca (Villalba): 147.88 metros, con una reducción de 0.02 metros.

Río Blanco (Naguabo): 26.50 metros, con una baja de 0.05 metros.

Fajardo: 48.45 metros, con una disminución de 0.08 metros.

Carite (Guayama): 542.22 metros, con una disminución de 0.02 metros.

Patillas: 64.09 metros, con una disminución de 0.03 metros.

Garzas (Adjuntas): 735.98 metros, con un aumento de 0.03 metros.

Guayo (Lares): 442.14 metros, con una subida de 0.12 metros.

Luchetti (Yauco): 172.33 metros, cona disminución de 0.01 metros.

Dos Bocas (Arecibo): 89.01 metros, con una disminución de 0.06 metros.

Caonillas (Utuado): 251.17 metros, con una subida de 0.04 metros.

Cerrillos (Ponce): 168.88 metros, con una reducción de 0.05 metros.

El único embalse en nivel de desborde es:

Guineo (Orocovis): 902.43 metros.

De acuerdo con la AAA, los niveles de los embalses se monitorean diariamente para determinar si alguno entra a los distintos niveles de alerta: control, ajustes, observación, seguridad o desborde.

La entrada de Carraízo en ajustes y los demás bajo observación (menos Guineo) mantiene la atención sobre la disponibilidad de agua potable, particularmente ante la posibilidad de que continúen los patrones secos y las temperaturas elevadas que han predominado sobre Puerto Rico.