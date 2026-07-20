Los niveles de la mayoría de los embalses de Puerto Rico continúan en descenso, según el monitoreo diario divulgado este lunes por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

Cuatro embalses permanecen bajo la categoría de observación, lo que refleja una reducción en sus reservas de agua: Carraízo, en Trujillo Alto; Cidra; Matrullas, en Orocovis; y Loco, en Yauco.

Niveles de los embalses de Puerto Rico el lunes 20 de julio de 2026.
Niveles de los embalses de Puerto Rico el lunes 20 de julio de 2026. (AAA)

El embalse Carraízo, que suple agua a miles de abonados de la zona metropolitana, registró un nivel de 38.91 metros luego de disminuir 0.09 metros en las últimas 24 horas. Un metro equivale a 3.2 pies.

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Por su parte, Cidra registró un nivel de 400.53 metros, mientras que Matrullas y Loco reportaron niveles de 732.87 y 69.37 metros, respectivamente.

Otros embalses que también registraron disminuciones en sus niveles son:

  • La Plata, en Comerío
  • Toa Vaca, en Villalba
  • Río Blanco, en Naguabo
  • Fajardo
  • Patillas
  • Guayabal, en Juana Díaz
  • Guayo, en Lares
  • Guajataca, en Quebradillas
  • Cerrillos, en Ponce

La AAA recomienda a la ciudadanía hacer uso responsable del agua ante la sequía que afecta a la Isla.

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Esta categoría significa que el sector agrícola está sufriendo los efectos de la sequía. La siembra se ha retrasado, los ganaderos han tenido que recurrir a la alimentación suplementaria para el ganado y se implementa un estricto racionamiento de agua.