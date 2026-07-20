Embalses de Puerto Rico siguen bajando: cuatro ya están bajo observación
Mira cómo están los niveles de agua este lunes.
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Los niveles de la mayoría de los embalses de Puerto Rico continúan en descenso, según el monitoreo diario divulgado este lunes por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).
Cuatro embalses permanecen bajo la categoría de observación, lo que refleja una reducción en sus reservas de agua: Carraízo, en Trujillo Alto; Cidra; Matrullas, en Orocovis; y Loco, en Yauco.
El embalse Carraízo, que suple agua a miles de abonados de la zona metropolitana, registró un nivel de 38.91 metros luego de disminuir 0.09 metros en las últimas 24 horas. Un metro equivale a 3.2 pies.
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Por su parte, Cidra registró un nivel de 400.53 metros, mientras que Matrullas y Loco reportaron niveles de 732.87 y 69.37 metros, respectivamente.
Otros embalses que también registraron disminuciones en sus niveles son:
- La Plata, en Comerío
- Toa Vaca, en Villalba
- Río Blanco, en Naguabo
- Fajardo
- Patillas
- Guayabal, en Juana Díaz
- Guayo, en Lares
- Guajataca, en Quebradillas
- Cerrillos, en Ponce
La AAA recomienda a la ciudadanía hacer uso responsable del agua ante la sequía que afecta a la Isla.