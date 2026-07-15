Puerto Rico se encuentra bajo sequía.

Las condiciones se empiezan a sentir en los pastos secos, en la baja producción agrícola y hasta en los signos que se presentan en la tierra.

Según varias denuncias de ciudadanos, los terrenos han comenzado a agrietarse. Esto es “una señal” de la sequía, explicó el meteorólogo Ian Colón Pagan, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan.

Primera Hora publicó el lunes que en un parque de béisbol del barrio Minillas, en San Germán, apareció una enorme grieta que alertó a la población.

Este miércoles hubo una denuncia similar de un pequeño agricultor con una finca de café y cítricos, localizada en la carretera PR-529, kilómetro 1.9, en el barrio Yahuecas Arriba de Adjuntas, cerca del poblado de Castañer.

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Colón Pagán reiteró que es normal que se registre este tipo de gritas en estos tiempos secos.

Explicó que la tierra está seca, se compacta y provoca que surjan las grietas.

“El suelo pierde la humedad y se compacta el mismo como una piedra dura, por eso se agrieta”, detalló.

La deficiencia de lluvia que registra Puerto Rico ha provocado que el Monitor de Sequía de los Estados Unidos haya establecido que 82.65% del territorio esté bajo sequía anómala, 61.39% bajo sequía moderada y el 10.53% en sequía severa. Esta última es la más crítica y se extiende desde Cabo Rojo hasta Salinas. Pero, el director del SNM, Ernesto Rodríguez, adelantó que mañana, jueves, esta sequía severa se extenderá hacia Cidra, Cayey y Guayama.

Colón Pagán precisó que, con el panorama seco que se avecina, podrían aparecer más grietas.

“En el nivel que estamos de sequía meteorológica, especialmente el suroeste, tiende a pasar esto. El suelo, que debe estar ya climatológicamente acostumbrado a tener cierta humedad y al no tenerla, crea estas grietas. Lo van a seguir viendo. Esas zonas, que en esta temporada regularmente están recibiendo mucha agua y no la están viendo, van a estar viendo esta reacción”, concluyó el experto.