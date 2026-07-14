La grieta en el suelo que apareció en un parque de béisbol del barrio Minillas, en San Germán, cuya imagen publicada en redes sociales estaba generando un sinnúmero de interrogantes, se debe a la sequía que está afectando esa zona de la Isla y no a otras causas, de acuerdo con funcionarios del Municipio.

De hecho, según Rosienid Lugo Vargas, directora de Recreación y Deportes de San Germán, no es la única grieta que han visto en el área, ni el único parque afectado, pues la falta de lluvia ha generado rupturas similares por toda la zona.

“Lo que pasa es que no está lloviendo. Resequedad en el terreno de juego como tal. Y no es el único parque que tenemos reseco”, indicó la funcionaria en entrevista con Primera Hora.

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“Pero no se tienen que alarmar. No es parte, entiendo yo, de que hubiera movimientos de tierra. No”, agregó.

Recordó que “el año pasado fue igual… los parques se agrietaban. Lo que pasa es que el año pasado llovió. Y este año pues la sequía es bien extensa. Se ha extendido más que en otros años”.

Sostuvo que, de hecho, los predios están siendo reacondicionados actualmente, para que, “dentro de una semana o dos”, se puedan utilizar y jugar en ellos.

“Pero entiendo que no es nada de alarmarse. Es parte de que no está lloviendo en San Germán. Y el parque ya se está acondicionando que yo espero que dentro de una semana ya se pueda estar en el parque practicando y jugando normal. Y como están los otros también, que están bien resecos. Pero es parte de que no está lloviendo en el área de San Germán”, insistió, agregando que el Municipio emitiría información oficial sobre la situación de las grietas en el suelo y la sequía, para beneficio y tranquilidad de la población.

Entretanto, agregó Lugo Vargas, “estamos rogando a Dios para que llueva bastante, para que no solamente los parques, los terrenos aledaños aquí en San Germán puedan también tener su agua, y a todas esas personas que son agricultores también que no se le dañen las siembras”.

¿Le preocupa? Llame a las autoridades

Más allá del susto y la ansiedad que pueda haber producido esa grieta en San Germán, dos expertos comentaron a Primera Hora que, en caso de que las personas observen grietas en el suelo que puedan generarle preocupación, lo adecuado es comunicarse con las autoridades, para que las personas indicadas revisen la situación y, de ser necesario, traigan expertos para evaluarla y tomar las medidas indicadas.

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El geólogo Fernando Martínez Torres, de la Sociedad Geológica de Puerto Rico, comentó que cada caso es diferente y varían mucho uno de otro, dependiendo, además, de las condiciones del terreno donde ocurren.

Sin embargo, opinó que, en sentido general, antes de alarmarse, “lo mejor es documentar la información y, si a la persona le preocupa, uno lo envía y pregunta a diferentes expertos”.

“Si uno ve movimiento (en la grieta), eso es una indicación que algo está pasando. Movimiento constante, que se alargue, se ensanche, ahí uno dice pues hay un proceso allí. Y ahí es que tú llamas a manejo de emergencias. Pero eso ya es algo significativo. Porque la otra es que puede ser un deslizamiento de tierra”, comentó, recordando un suceso reciente en Guánica que comenzó con grietas, luego movimientos de la tierra, y terminó en un deslizamiento de tierra.

“Pero hay que evaluar caso por caso. Todos los casos hay que evaluarlos de manera individual. Porque no hay una regla general”, sostuvo.

De manera similar, el conocido geomorfólogo José Molinelli Freytes comentó que cada grieta puede deberse a diversos factores y, en caso de preocupación, lo correcto es avisar a las autoridades y que un experto evalúe la situación.

“Si tienes una separación, lo primero que tienes que ver es hasta qué profundidad llega, si es algo superficial o es algo que está indicando si hay un desplazamiento lateral. Tú quieres ver si un lado de esos donde está la grieta se está bajando con respecto al otro, o lo que hace es irse separando. Y quieres monitorear, si se está separando, con qué rapidez se separa”, comentó Molinelli.

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Además, debes “ver si hay algún factor local, algún tubo roto que esté sobresaturando el subsuelo y entonces cree un grado mayor de plasticidad que entonces aumente el desplazamiento. Quieres ver la pendiente si está en una ladera”.

Agregó que “normalmente, cuando es de un derrumbe, la grieta es de forma arqueada, forma como unas curvas, en forma de arco, parabólico”. En cambio, cuando es una grieta lineal, como la del parque en San Germán que se dio a conocer a través de la foto en redes sociales, “que sigue como si fuera en línea recta, pero separándose, pues tienes que ver si es que hay desplazamiento completo ahí lateralmente. Pero eso hay que verlo y ver si está quieto”.

Por otro lado, aunque esa grieta se achaca a la sequía, comentó cuando se trata de grietas por sequías, “normalmente se ve un patrón de polígonos hexagonales, como el suelo agrietado”.

“Ahí (en la foto) lo que se ve es una línea recta, que muestra como un movimiento de separación. Entonces uno lo que quiere ver es hacia dónde se está moviendo, si hay una pendiente más abajo y es que está empezando a desplazarse en esa dirección. Pero pueden ser muchas cosas”, agregó.

En todo caso, recalcó, “si la gente está preocupada, pues que vaya un profesional. Eso no es para estar especulando. Y, de hecho, mientras antes mejor, para descartar si es algo significativo o no. Porque si es algo significativo, pues entonces tú tienes que prever qué es lo que está causando eso, no sea que después sea peor”.

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“Si la gente está preocupada, y esa grieta se está extendiendo lateralmente, se está separando… quizás metieron un relleno ahí mal hecho. Pero tú tienes que ver toda el área y ver el historial, y ver qué está pasando, y ver si eso es arcilla, y ver qué es lo que hay debajo, si por debajo pasan tubos de acueducto, o hay líneas de gas o lo que sea, o quizás eso fue una quebrada que rellenaron para hacer el parque. O sea, puede haber un infinito de posibilidades ahí. Pero eso lo tiene que hacer un profesional que vaya allí y observe. Porque ponerse a especular, la gente tampoco son peritos y no saben”, insistió Molinelli.

Reiteró que, si la gente está preocupada, lo correcto es acudir ante las autoridades, ya sea el alcalde, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, o incluso la Universidad de Puerto Rico, cuyo Departamento de Geología, en el recinto de Mayagüez, puede también ayudar enviando un geólogo al lugar.

“Es mejor precaver que tener que remediar”, insistió. “Y no especular. Porque esas especulaciones pueden ir hasta que hay una base subterránea de platillos… no, que se oyeron unos ruidos, que yo tuve un sueño… eso pasa mucho. Y a la gente le gusta eso”.

“Y aquí no se puede especular. Hay preocupación, pues mira, vamos a traer alguien que nos diga, alguien que sepa y diga”, reiteró.