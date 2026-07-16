El plan de interrupciones programadas de agua potable para los municipios de Canóvanas y Río Grande, que se pausó el pasado 7 de julio, reiniciará mañana, viernes, a las 6:00 a.m., informó el presidente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Luis González Delgado.

En la mira del racionamiento también están abonados de Loíza, Comerío, San Lorenzo, así como los embalses de Cidra y Carraízo.

De inmediato, no se ha precisado cuándo iniciará el plan de interrupciones de agua potable para estos pueblos.

Esta medida se toma ante las condiciones de sequía que se encuentra Puerto Rico.

PUBLICIDAD

Los que sí se afectarán desde mañana son los abonados de Canóvanas y Río Grande. Estos entran en un racionamiento de 48 horas, debido a que no hay suficiente agua para extraer del río que sirve la Planta de Filtración Guzmán Arriba, en Río Grande.

González Delgado informó que los primeros que se quedarían sin agua serán los abonados de la zona de Canóvanas. Quedarían sin agua hasta la mañana del domingo. Luego, se afectarían los residentes de Río Grande por otro periodo de 48 horas.

Los sectores de Canóvanas afectados son Palmasola, Peniel, El Hoyo, Las Magas y Las Vegas. Mientras, en Río Grande se afectan Guzmán Arriba, El Rayo, Los Piza, Malpica Final y Los Márquez.