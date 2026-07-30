La sequía que azota a Puerto Rico podría estar empezando a dar señales de cuán complicado puede ponerse el panorama en las próximas semanas, a juzgar por el episodio de mortandad masiva de peces que se registró al quedarse sin agua un caño en una zona de Loíza que solía sufrir inundaciones.

Según comentó a Primera Hora la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario Fuentes, “tengo el caño Villa Santos, que es un caño que regularmente nos da problemas porque cuando se abre la represa de Carraízo me inunda cinco comunidades, y las inunda a capacidad, pues resulta que está totalmente seco y todos los peces murieron”.

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“Hoy está (el Departamento de) Recursos Naturales (y Ambientales, DRNA) recogiendo, limpiando, para hacer una fosa común y enterrar todos esos peces”, agregó la alcaldesa.

Nazario Fuentes comentó que un hombre “que vive allí en la comunidad Villa Santos hace 50 años me dijo que era la primera vez que veía que esto pasara”.

“Todos, se murieron todos (los peces). El caño está seco en su totalidad”, insistió.

Julia Nazario, alcaldesa de Loíza ( Suministrada )

“Así que ciertamente el sol está caliente. Hay sequía. Hay una sequía real, y yo lo comprobé en estos días con lo que estoy viviendo con ese caño específicamente”, afirmó.

Agregó que, comoquiera, el vicealcalde se adentraría en el monte para verificar si lo ocurrido no respondía a alguna otra causa más allá de la sequía, como pudiera ser “alguna obstrucción” que pudiese estar ocurriendo en la fuente de entrada de agua a ese caño.

Para poner en perspectiva la situación, hace varios días que el 100% de Loíza está bajo sequía moderada. En cambio, en una semana se identificó que el 74.69% del municipio registra una sequía severa.

La información es brindada por el Monitor de Sequía de Estados Unidos.

Sigue lidiando con la falta de agua

Por otro lado, al preguntarle a alcaldesa por la situación de falta de suministro de agua que había estado enfrentando recientemente, comentó que han estado recibiendo agua por un periodo de tiempo todos los días.

“Nos cierran la pluma a las 10:00 de la noche, y nos abren a las 5:00 de la mañana, todos los días. Llevamos tres semanas y, dentro de todo, saber cuándo se va y cuándo llega es bueno, porque no tenemos la incertidumbre de cuándo voy a tener. Así que eso ha sido bueno”, comentó Nazario.

“Así que está llegando el agua, con poca presión, pero tenemos”, agregó.

Sin embargo, acotó que “hoy tengo a Piñones, después de varios días que Piñones tenía agua, hoy amaneció sin agua. Así que eso es una situación”.