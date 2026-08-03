El embalse Loco, en Yauco, entró en nivel de observación debido a la falta de lluvia que afecta a gran parte de Puerto Rico, según los registros de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) publicados a las 5:00 a.m. de hoy.

Niveles de los embalses al 3 de agosto de 2026. ( AAA )

La sequía continúa agravándose, una situación que ya se refleja en los embalses de la Isla, donde la mayoría sigue registrando una disminución en sus niveles de agua.

Los embalses Carraízo, en Trujillo Alto, y Cidra permanecen en ajustes operacionales, una medida que incluye la reducción de presiones en el sistema y la operación con menos bombas, entre otras acciones dirigidas a frenar la disminución en el nivel de agua.

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Mientras, los embalses La Plata, en Comerío; Río Blanco en Naguabo, Fajardo, Matrullas, en Orocovis; y Guayabal, en Juana Díaz, se encuentran en nivel de observación.

34 Fotos Esta categoría indica que la sequía afecta la agricultura, retrasa la siembra, obliga a suplementar la alimentación del ganado y requiere un estricto racionamiento de agua.

Gobierno activa recursos y evalúa racionamiento

Ante la situación, la gobernadora Jenniffer González Colón declaró el pasado viernes un estado de emergencia y ordenó la activación de la Guardia Nacional para apoyar al gobierno en el acarreo, transporte, almacenamiento y distribución de agua potable, entre otras tareas relacionadas con la emergencia.

Además, el Departamento de Asuntos del Consumidor emitió una orden administrativa de congelación de precios respecto de los productos y servicios de primera necesidad para atender la emergencia.

La Fortaleza informó que la gobernadora se reunirá esta mañana con los alcaldes y el Comité de Sequía para discutir la reducción en los niveles de los embalses. La reunión fue pautada para las 9:30 a.m.

Durante el encuentro se definirán “los próximos pasos” para enfrentar la sequía, incluyendo un posible plan de racionamiento, según adelantó el presidente de la AAA, Luis González Delgado.