La gobernadora Jenniffer González Colón aseguró que, al menos para esta semana, no se anunciará un racionamiento de agua inmediato para las zonas que se nutren del embalse de Carraízo, que actualmente está en nivel de ajustes operacionales. Sin embargo, fue categórica en advertir que hay que prepararse “para el peor escenario” y llamó a la población a hacer un “uso prudente” del agua.

Luego de una reunión que incluyó a jefes de varias a agencias, el Comité de Sequía, expertos del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) y alcaldes y alcaldesas de los municipios que se verían impactados por el eventual racionamiento, la gobernadora repasó las gráficas de los niveles de los embalses, que muestra que tanto Carraízo como el embalse de Cidra están ya en nivel de ajustes operacionales, mientras que el resto -casi todos- también muestran una tendencia a la pérdida continua de agua.

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Carraízo, que describió como un embalse en condición “crítica”, es la fuente de donde se suple de agua a parte de San Juan, Carolina, Trujillo Alto, Canóvanas, Loíza, Gurabo y Juncos. Todas esas zonas, explicó la gobernadora, podrían ver un eventual racionamiento de agua si no mejora la situación del embalse, es decir, si no cae suficiente lluvia que logre aumentar o al menos estabilizar su nivel.

Para esta semana no se espera que esto ocurra debido a las condiciones del clima y el Gobierno no dio un estimado de fecha para cuándo pudiera estar implementándose la temida medida.

“El llamado que estamos haciendo hoy es a la prudencia en el uso del agua”, reclamó la gobernadora. “Tenemos que tener prudencia en el uso del agua. Esto de estar pegando manguera, que yo sé que a todos los puertorriqueños nos encanta pegar manguera en las marquesinas, pegar manguera en las aceras, regar las plantas, lavar los carros, llenar las piscianas plásticas, por lo menos en la zona metropolitana, estamos hablando San Juan, Carolina, Trujillo Alto, Gurabo, Loíza, Canóvanas y Juncos, que se sirven estos siete municipios de la planta de Carraízo, tenemos que ser bien cuidadosos con el uso de agua”.

La gobernadora Jenniffer González Colón ( Xavier Araújo )

Comentó que, en el caso particular de Carraízo, una vez llega a los 30 metros el nivel, ya no puede llegar líquido a las tomas de agua. Actualmente está en 37 metros, y no se espera que haya lluvias en los próximos días que puedan suplir agua al embalse.

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“Esto significa que tenemos que alargar el uso de esta agua, para poder tenerla todos los días. Tenemos que tomar unas medidas de control en el gasto del agua, si queremos tenerla por más tiempo”, sostuvo, indicando que esas medidas debían comenzar a tomarse de inmediato.

Agregó que “nos tenemos que preparar, lamentablemente, para lo peor”.

“¿Y qué puede ser lo peor? Lo peor pudiera ser el que tengamos que entrar en algún momento en las próximas semanas en algún plan de interrupción programadas, si no llueve encima de Carraízo”, sostuvo.

“Tiene que llover copiosamente sobre Carraízo para que el embalse recoja suficiente agua. Mientras eso no ocurra, tenemos que ser bien cautelosos con el uso del agua”, reiteró.

Dejó claro que, por el momento no hay un racionamiento, pero era necesario comenzar la discusión de “posibles planes de interrupciones para esa zona”.

El embalse Carraízo está a siete metros de no poder extraer agua. ( Xavier Araújo )

Agregó que tendrían otra reunión a finales de esta semana, entre jueves y viernes, para determinar el curso de acción para los días subsiguientes.

La gobernadora explicó que ya han estado tomando acciones para mitigar los efectos de la sequía, incluyendo la congelación de precios en productos relacionados con el agua, como las cisternas, de manera que la gente pueda irse preparando para eventuales racionamientos.

Como parte de la conferencia de prensa, Ernesto Rodríguez, meteorólogo del SNM, comunicó que el pronóstico para los próximos días es que se espera muy poca lluvia y bastante calor, lo que supondría todavía más presión sobre los embalses.

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Comentó que la cuenca de Carraízo solo recibió en los últimos días una pulgada, lo que supone un gran déficit con respecto a su normalidad de 8 pulgadas. Asimismo, destacó que los suelos también están más secos de lo normal, lo que significa que cualquier escorrentía va a ser menor porque el agua de lluvia va a ser absorbida por esos suelos secos.

De igual manera, el Río Grande de Loíza está por debajo de sus niveles históricos, y “básicamente, es un hilito de agua entrando a Carraízo”.

Recordó la situación de la sequía del 2015, y sostuvo que para este año se espera un evento de El Niño “todavía más fuerte”, por lo que llamó a prepararse para eso.

Asimismo, explicó que también hay polvo del Sahara, que inhibe la formación de lluvia, si bien para el próximo mes debería comenzar a disminuir.