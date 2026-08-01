La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) anunció en la tarde de este sábado que concluyó la reparación de un tubo del sistema de lavado en la Planta de Filtros Sergio Cuevas que afectó el servicio de agua potable para la zona de Cupey, en San Juan.

En un comunicado de prensa, el director ejecutivo de la Región Metropolitana de la AAA, José Rivera Ortiz, informó que “nuestras brigadas a eso del mediodía culminaron exitosamente la reparación del tubo del sistema de lavado en la Planta de Filtros Sergio Cuevas y, una vez completadas las pruebas operacionales correspondientes, el Sistema de Distribución Cupey fue restablecido a operación. En este momento iniciamos el proceso de recuperación paulatina del servicio, el cual requiere tiempo para que la red recupere los niveles de almacenamiento y las presiones necesarias para suplir a todos los abonados de manera estable”.

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La avería, se indicó en una publicación de la AAA en Facebook, afectó a abonados del Sistema de Distribución Cupey. Este sistema se tuvo que sacar de operaciones para poder realizar la labor.

Según el directivo de la AAA, “nuestro personal continuará monitoreando el comportamiento del sistema durante las próximas horas y efectuará los ajustes operacionales que sean necesarios para acelerar la recuperación del servicio y garantizar una operación segura y confiable”.

Pidió a la ciudadanía que hiciera un uso prudente del agua. Explicó que “un consumo moderado contribuirá a acelerar la recuperación del sistema y permitirá que el servicio llegue con mayor rapidez a todos los sectores”.

Además, reclamó prudencia, debido a que la zona se sirve del embalse Carraízo. Este se encuentra en el nivel de ajustes operacionales, ante la sequía que afecta a Puerto Rico.