El panorama de los principales embalses de Puerto Rico mostró señales mixtas este miércoles, según el monitoreo diario de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), con Carraízo registrando un aumento que lo mantuvo en nivel de observación, mientras La Plata continuó perdiendo agua.

El embalse Carraízo, en Trujillo Alto, aumentó 0.19 metros durante las últimas 24 horas y alcanzó los 39.02 metros.

Mientras, La Plata bajó 0.08 metros y se ubicó en 44.32 metros. El embalse permanece en nivel de ajustes operacionales, aunque los abonados que se suplen de este no se encuentran en racionamiento.

De los 19 embalses monitoreados, 13 aumentaron sus niveles, cinco registraron descensos y uno se mantuvo sin cambios.

Además de Carraízo, registraron aumentos:

Guajataca : 0.35 metros

: 0.35 metros Fajardo : 0.10

: 0.10 Río Blanco : 0.09

: 0.09 Caonillas : 0.06

: 0.06 Guayo : 0.05

: 0.05 Guineo : 0.04

: 0.04 Matrullas : 0.02

: 0.02 Toa Vaca : 0.02

: 0.02 Cidra : 0.02

: 0.02 Patillas : 0.01

: 0.01 Garzas : 0.01

: 0.01 Guayabal: 0.04

Niveles de los embalses, según los datos publicados por la AAA a las 5:00 a.m. de este miércoles, 9 de septiembre de 2026. ( AAA )

Dos ondas tropicales se moverán sobre el área entre hoy y mañana, lo que aumentaría el potencial de aguaceros y tronadas, según el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan.