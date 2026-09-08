Siete de los 19 embalses que monitorea la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), entre ellos Carraízo y La Plata, registraron bajas en sus niveles tras los fuertes aguaceros que se desarrollaron el lunes y que dejaron cinco pulgadas de lluvia en Vega Baja.

Niveles de los embalses, según los datos publicados por la AAA a las 5:00 a.m. de este martes, 8 de septiembre de 2026. ( AAA )

Carraízo, en Trujillo Alto, bajó 0.04 metros y se ubicó esta mañana en 38.83 metros, en nivel de observación.

La Plata, en Toa Alta, registró una baja de 0.06 metros y se ubicó en 44.40 metros. El embalse sigue en nivel de ajustes.

Cidra, otro embalse que también está en nivel de ajustes, se mantuvo sin cambios en 400.16 metros.

Los demás embalses que registraron bajas fueron Guayabal, en Juana Díaz; Lucchetti, en Yauco; Dos Bocas, en Arecibo; y Cerrillos, en Ponce.

Este martes prevalecerá una masa de aire más seca sobre la región, aunque todavía se esperan aguaceros y tronadas aisladas durante la tarde.

Mientras tanto, mañana y el jueves, el paso de ondas tropicales aumentará el potencial de lluvias y de inundaciones limitadas, según anticipó el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan.