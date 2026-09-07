¡Precaución! Emiten advertencia de inundaciones por fuertes lluvias
Se exhortó a no conducir por carreteras inundadas.
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El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan emitió esta tarde una advertencia de inundaciones para múltiples municipios debido a los fuertes aguaceros que se han desarrollado durante las últimas horas.
La advertencia de inundaciones incluye a los siguientes pueblos:
- Corozal
- Vega Alta
- Morovis
- Canóvanas
- Loíza
- Río Grande
- Carolina
- San Juan
- Camuy
- Hatillo
- Isabela
- Lares
- Moca
- Quebradillas
- San Sebastián
- Arecibo
- Barceloneta
- Florida
- Manatí
- Fajardo
- Luquillo
Además, la agencia emitió un aviso de inundaciones repentinas para Vega Baja hasta las 4:15 p.m. Este incluye los siguientes ríos y cuencas hidrográficas: río Indio, cuenca hidrográfica del río Cibuco, río Unibón, cuenca hidrográfica del río Indio-Cibuco, río Cibuco, cuenca hidrográfica costera, río Morovis y cuenca hidrográfica costera del río Cibuco.
Por otro lado, Meteorología informó que una tronada fuerte impacta municipios del noroeste, desde Lares hasta San Sebastián, con rachas de viento de hasta 40 millas por hora y rayos frecuentes. El radar Doppler detectó la tronada cerca de San Sebastián, desplazándose hacia el noroeste a unas 10 millas por hora.
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Un aviso se emite cuando las inundaciones ya son inminentes o están ocurriendo, mientras que una advertencia se emite cuando las inundaciones pueden ocurrir.
La agencia exhortó a la ciudadanía a no conducir por carreteras inundadas.