Si tienes planes para disfrutar este lunes feriado, Día del Trabajo, al aire libre, pendiente al calor.

El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan emitió un aviso de calor extremo para Puerto Rico de 10:00 a.m. a 5:00 p.m., así como una advertencia de calor para Vieques y Culebra, debido a que los índices de calor podrían alcanzar niveles peligrosos.

Aunque se esperan aguaceros pasajeros, tronadas y periodos de nubosidad que podrían ofrecer algo de alivio, se espera que la combinación de sol y humedad generen condiciones de mucho calor durante buena parte del día.

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Mientras, durante la tarde se anticipa el desarrollo de aguaceros y tronadas principalmente sobre el interior, oeste y noroeste de Puerto Rico. También podrían formarse aguaceros en el este y en la zona de El Yunque.

La agencia meteorológica también anticipa la llegada de concentraciones bajas a moderadas de polvo del Sahara este lunes y mañana, martes.

En el mar, se mantiene un riesgo bajo de corrientes marinas en todas las costas de Puerto Rico.

Para mañana se esperan condiciones más secas y estables, pero la humedad volvería a aumentar el miércoles debido al paso de una onda tropical.