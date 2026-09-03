El 40% de Puerto Rico sufre sequía extrema, una disminución de un 4% en comparación con la semana pasada, cuando estas condiciones afectaban al 44% del territorio, según los datos publicados este jueves por el Monitor de Sequía de Estados Unidos.

“La sequía extrema a corto plazo mejoró a sequía severa a corto plazo en algunas zonas del noreste y sureste de Puerto Rico, mientras que en una pequeña área del sureste de la isla, las condiciones mejoraron de sequía severa a moderada a corto plazo”, indicó el organismo en un comunicado.

La disminución de la sequía extrema, según explicó el ente, fue porque cayeron más de 15 centímetros de lluvia en algunas zonas del sureste de Puerto Rico, debido al paso de los remanentes de la antigua tormenta tropical Dolly.

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“En gran parte del este de Puerto Rico, cayeron entre 5 y 7,5 centímetros de lluvia”, detalló el Monitor de Sequía estadounidense.

El informe del Monitor también muestra que la sequía severa en la isla mermó de 66.61% registrado la semana pasada a 62.26 % a la actual.

No obstante, la sequía moderada y la intensidad de anormalmente seco se mantuvieron iguales en porcentajes de 75.21 % y 17.09 %, respectivamente.

La población estimada en la isla que sufre áreas de sequía es de 3,087,357, detalló el organismo estadounidense.

En cuanto a los embalses, Carraízo, en Trujillo Alto, que suple agua a gran parte del área metropolitana, se ubicó este jueves en 39,11 metros, manteniéndose en el nivel de observación después de estar varios días en el nivel de ajustes, según el informe diario de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

Debido a esta situación, las autoridades mantienen desde principios de este mes un racionamiento de agua de 48 horas alternas para los abonados de los municipios de Trujillo Alto, Carolina, Canóvanas, San Juan, Gurabo, Juncos y Loíza.

Ante esta crisis, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, en inglés) amplió el número de municipios de Puerto Rico bajo declaración de desastre por sequía hasta llegar a 38, la mitad de los que componen el archipiélago.

Hace unas semana, el USDA también declaró zona de desastre natural por la prolongada sequía las Islas Vírgenes de Estados Unidos, situadas cerca de Puerto Rico en el Caribe.