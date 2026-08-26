El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) emitió una declaración de desastre por sequía para 26 municipios de Puerto Rico, anunció este miércoles la gobernadora Jenniffer González Colón.

Los pueblos incluidos están calificados como primarios y contiguos. Principalmente, son zonas declaradas en sequía extrema y severas.

Los municipios primarios son:

Cabo Rojo

Coamo

Guánica

Guayanilla

Juana Díaz

Lajas

Peñuelas

Ponce

Sabana Grande

Salinas

San Germán

Santa Isabel

Yauco

Los municipios catalogados como contiguos son:

Adjuntas

Aibonito

Barranquitas

Cayey

Guayama

Hormigueros

Jayuya

Lares

Maricao

Mayagüez

Orocovis

Utuado

Villalba

La gobernadora destacó que esta declaración permite que los agricultores y productores puedan acceder a préstamos de emergencia. Además, podrán acceder a otros programas de asistencia del USDA y de la Farm Service Agency (FSA), para los cuales sean elegibles.

“Desde el primer momento dejamos clara la necesidad de nuestros agricultores. Por eso acudimos directamente al Departamento de Agricultura federal para solicitar una acción federal rápida que permitiera activar las herramientas disponibles para nuestros productores. Hoy esa gestión rinde frutos. Agradezco a la secretaria Brooke Rollins, por responder a nuestra solicitud y reconocer la seriedad de las condiciones que enfrenta Puerto Rico, al igual que varios estados en la nación”, expresó la gobernadora en declaraciones escritas.

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La petición para que se emitiera la declaración se presentó el pasado 10 de agosto ante Agricultura federal para activar el mecanismo acelerado (Fast-Track) para los municipios que cumplieran con los criterios federales.

Para hacer la petición, se solicitó ayuda del USDA y de la FSA para realizar una revisión de los datos del Monitor de Sequía federal a los fines de identificar todos los municipios que cumplieran con los criterios federales de intensidad y duración de sequía y proceder con la designación acelerada correspondiente.

En su comunicación, solicitó además que los municipios que ya hubieran alcanzado los umbrales federales fueran designados sin esperar a que culminaran los cálculos de pérdidas agrícolas, debido a que los daños continuaban evolucionando.

Los 26 municipios están bajo designaciones de sequía severa o sequía extrema, por al menos unas ocho semanas.

Ante la decisión, el comisionado residente Pablo José Hernández, insistió en que se solicite una emergencia nacional ante la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés).

Expuso que ha gobernadora ha dicho que “La Ley Stafford, que (regula) la Declaración de Emergencia Nacional, establece que es necesario agotar todos los recursos locales antes de solicitar una declaración de emergencia nacional”.

Pero, rechazó los argumentos al explicar que FEMA ha declarado supuestamente “lo contrario”.

“FEMA no espera ni exige que un estado agote sus recursos antes de que la asistencia federal suplementaria sea apropiada”, subrayó el comisionado en declaraciones escritas.

Hasta el momento, la asistencia no será para todas las zonas impactadas por la sequía, que son principalmente el sur, este, el interior, noreste y norte central de Puerto Rico.

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Según el Monitor de Sequía, el sur y el este de Puerto Rico están bajo sequía extrema, que es la de mayor grado que afecta al país.

Con esta declaración de la USDA, los agricultores o productores de estos 26 municipios serían elegibles a programas de préstamos de emergencia, como el Emergency Loan Program.

El préstamo puede ayudar a cubrir gastos de reemplazo de propiedad esencial, cubrir costos de producción, refinanciar ciertas deudas, entre otros.

Además, el FSA tiene otros programs dipsonibles—entre los cuales se encuentran el Livestock Forage Disaster Program (LFP), el Emergency Assistance for Livestock, Honey Bees, and Farm-Raised Fish Program (ELAP), el Livestock Indemnity Program (LIP), el Emergency Conservation Program (ECP), el Noninsured Crop Disaster Assistance Program (NAP) y el Tree Assistance Program (TAP), entre otros—que igualmente pudiesen estar dsponibles para agricultores impactados por la sequía que cumplan con los requisitos federales aplicables.

“Esta declaración representa una herramienta adicional para nuestros agricultores en un momento en que enfrentan condiciones difíciles. Vamos a continuar trabajando de la mano con el USDA para que nuestros productores conozcan los programas disponibles, los requisitos de elegibilidad y los pasos que deben seguir para solicitar la asistencia correspondiente”, expresó la gobernadora.

Por su parte, el secretario de Agricultura, Irving Rodríguez Torres, destacó que la declaración federal permite adelantar el proceso de asistencia y exhortó a los agricultores a tomar las medidas necesarias para estar preparados.

“Este es un paso importante para nuestros agricultores. Exhortamos a todos los productores afectados por la sequía a documentar sus pérdidas, mantener evidencia de los daños y verificar su información y registro con la Farm Service Agency. Mientras más preparados estén nuestros agricultores, más ágil podrá ser el proceso una vez se determine su elegibilidad para los programas correspondientes”, indicó Rodríguez Torres.

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El secretario explicó que los productores deben conservar fotografías y otra evidencia de los daños o impactos sufridos en sus operaciones, incluyendo reducción en producción, deterioro de pastos y forraje, problemas relacionados con la disponibilidad de agua, afectación de cultivos, ganado, sistemas de riego y otros costos o pérdidas asociados a la sequía.

Asimismo, exhortó a los agricultores que todavía no estén registrados con la FSA a comunicarse con la agencia para verificar su estatus y completar cualquier trámite pendiente.