La sequía empeoró.

El Monitor de Sequía de los Estados Unidos informó este jueves que la sequía extrema acaparó gran parte de la zona este de la Isla, así como las islas municipio de Vieques y Culebra.

La diferencia es marcada. De unos 20 municipios incluidos en el informe del jueves pasado, ahora hay 34 pueblos afectados por sequía extrema.

Específicamente, el cambio en el impacto de la sequía extrema fue de 17.02% del territorio a 33.31% en tan solo una semana.

El informe emitido por la agencia federal expone que “en Puerto Rico persistieron las condiciones secas y se registraron caudales fluviales en niveles mínimos históricos. Se han mantenido las restricciones en el servicio de agua en algunas zonas. Gran parte de Puerto Rico experimentó un agravamiento de las condiciones de sequía con respecto a la semana anterior. La sequía extrema afecta tanto a la zona oriental como a la suroccidental de la Isla”.

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Bajo la sequía extrema, “el ganado cuenta con poco alimento; los cultivos se están marchitando; la vida cotidiana se ve alterada; los horarios escolares se ven afectados; los negocios cierran; posible brote de enfermedades transmitidas por mosquitos; alteración de la fenología de los árboles; se amplía el racionamiento de agua; se transporta agua en camiones; la calidad del agua es deficiente; los acuíferos se reducen”, describe el Monitor de la Sequía.

Después de esta sequía, viene la sequía excepcional, que es la de mayor gravedad. Afecta, en la actualidad, a las vecinas Islas Vírgenes Estadounidenses.

En Puerto Rico, la sequía extrema afecta al litoral sur desde Cabo Rojo hasta Guayama, así como algunos pueblos montañosos como Cayey y Cidra.

En el área este, pueblos como Yabucoa, Aguas Buenas, Humacao, Fajardo, San Juan, Trujillo Alto, Canóvanas, así como las islas municipio fueron incluidos bajo sequía extrema. Loíza fue de los que quedaron en sequía moderada, que ahora impacta a 29.55% del territorio borincano. En esta zona se incluyen pueblos de la montaña y el norte central de Puerto Rico.

Pueblos cercanos a la zona oeste, como Arecibo, Hatillo, Camuy y Quebradillas, así como partes de Adjuntas y Utuado, están en sequía anómala, que es la de menor grado.

La zona noroeste y oeste de la Isla continúa sin sequía, según el reporte del Monitor.