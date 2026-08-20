Carraízo y La Plata no paran de bajar de nivel
Así amanecieron los embalses tras los aguaceros registrados el miércoles.
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A pesar de los aguaceros registrados el miércoles, los embalses Carraízo y La Plata volvieron a bajar de nivel, según los datos más recientes de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).
Carraízo, en Trujillo Alto, bajó 0.06 metros y se ubicó hoy en 37.57 metros, mientras que La Plata, en Comerío, disminuyó 0.07 metros, hasta alcanzar los 45.55 metros, según los datos de la AAA.
La Plata entraría en ajustes operacionales al alcanzar los 44.90 metros, mientras que Carraízo entraría en la fase crítica de control al llegar a los 37.00 metros.
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Otros 12 de los 19 embalses también registraron bajas:
- Cidra: -0.01 metros (ajustes operacionales)
- Toa Vaca, Villalba: -0.03 metros
- Río Blanco, Naguabo: -0.03 metros (observación)
- Fajardo: -0.05 metros (observación)
- Carite, Gayama: -0.01 metros
- Patillas: -0.02 metros
- Guineo, Orocovis: -0.23 metros
- Garzas, Adjuntas: -0.04 metros
- Guayo, Lares: -0.32 metros
- Loco, Yauco: -0.05 metros
- Dos Bocas, Arecibo: -0.07 metros
- Cerrillos, Ponce: -0.05 metros
Matrullas, en Orocovis, se mantuvo sin cambios, mientras que Guayabal, en Juana Díaz; Lucchetti, en Yauco; Caonillas, en Utuado; y Guajataca, en Quebradillas, registraron aumentos en sus niveles.