A pesar de los aguaceros registrados el miércoles, los embalses Carraízo y La Plata volvieron a bajar de nivel, según los datos más recientes de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

Niveles de los embalses, según los datos publicados por la AAA a las 5:00 a.m. de este jueves, 20 de agosto de 2026. ( AAA )

Carraízo, en Trujillo Alto, bajó 0.06 metros y se ubicó hoy en 37.57 metros, mientras que La Plata, en Comerío, disminuyó 0.07 metros, hasta alcanzar los 45.55 metros, según los datos de la AAA.

La Plata entraría en ajustes operacionales al alcanzar los 44.90 metros, mientras que Carraízo entraría en la fase crítica de control al llegar a los 37.00 metros.

Otros 12 de los 19 embalses también registraron bajas:

Cidra: -0.01 metros (ajustes operacionales) Toa Vaca, Villalba: -0.03 metros Río Blanco, Naguabo: -0.03 metros (observación) Fajardo: -0.05 metros (observación) Carite, Gayama: -0.01 metros Patillas: -0.02 metros Guineo, Orocovis: -0.23 metros Garzas, Adjuntas: -0.04 metros Guayo, Lares: -0.32 metros Loco, Yauco: -0.05 metros Dos Bocas, Arecibo: -0.07 metros Cerrillos, Ponce: -0.05 metros

Matrullas, en Orocovis, se mantuvo sin cambios, mientras que Guayabal, en Juana Díaz; Lucchetti, en Yauco; Caonillas, en Utuado; y Guajataca, en Quebradillas, registraron aumentos en sus niveles.