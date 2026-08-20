A pesar de los aguaceros registrados el miércoles, los embalses Carraízo y La Plata volvieron a bajar de nivel, según los datos más recientes de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

Niveles de los embalses, según los datos publicados por la AAA a las 5:00 a.m. de este jueves, 20 de agosto de 2026.
Niveles de los embalses, según los datos publicados por la AAA a las 5:00 a.m. de este jueves, 20 de agosto de 2026. (AAA )

Carraízo, en Trujillo Alto, bajó 0.06 metros y se ubicó hoy en 37.57 metros, mientras que La Plata, en Comerío, disminuyó 0.07 metros, hasta alcanzar los 45.55 metros, según los datos de la AAA.

La Plata entraría en ajustes operacionales al alcanzar los 44.90 metros, mientras que Carraízo entraría en la fase crítica de control al llegar a los 37.00 metros.

Relacionadas

  1. Los niveles de agua de los embalses de Estados Unidos caen a mínimos históricos

  2. FOTOS: Se sigue secando el embalse Carraízo

Otros 12 de los 19 embalses también registraron bajas:

  1. Cidra: -0.01 metros (ajustes operacionales)
  2. Toa Vaca, Villalba: -0.03 metros
  3. Río Blanco, Naguabo: -0.03 metros (observación)
  4. Fajardo: -0.05 metros (observación)
  5. Carite, Gayama: -0.01 metros
  6. Patillas: -0.02 metros
  7. Guineo, Orocovis: -0.23 metros
  8. Garzas, Adjuntas: -0.04 metros
  9. Guayo, Lares: -0.32 metros
  10. Loco, Yauco: -0.05 metros
  11. Dos Bocas, Arecibo: -0.07 metros
  12. Cerrillos, Ponce: -0.05 metros

Matrullas, en Orocovis, se mantuvo sin cambios, mientras que Guayabal, en Juana Díaz; Lucchetti, en Yauco; Caonillas, en Utuado; y Guajataca, en Quebradillas, registraron aumentos en sus niveles.

FOTOS: Se sigue secando el embalse Carraízo
11 Fotos
En la mañana del 19 de agosto, el nivel del lago estaba en 37.63, un 0.06 menos que el día anterior.