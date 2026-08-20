Una avería eléctrica en una de las cuatro bombas que extraen agua cruda desde la represa La Plata hacia la Planta de Filtros Enrique Ortega, en Toa Alta, podría provocar interrupciones en el servicio o bajas presiones a unos 30,000 abonados, informó este jueves la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

Ante esta situación, la AAA anticipa interrupciones o bajas presiones en el servicio de agua potable en sectores de Guaynabo, Toa Baja, Bayamón, Naranjito y Toa Alta, debido a que la operación con solo tres de las cuatro bombas ha reducido la capacidad de extracción de agua cruda hacia la Planta de Filtros Enrique Ortega.

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Según explicó José Rivera Ortiz, director ejecutivo de la Región Metropolitana de la AAA, la situación se originó durante la tarde del miércoles luego de una interrupción en el servicio de energía eléctrica que provocó la salida de operación de las cuatro bombas.

Una vez se restableció el servicio eléctrico, tres de las cuatro unidades pudieron ser reactivadas. Sin embargo, una de ellas continúa fuera de servicio debido a una avería eléctrica.

La AAA informó que durante la mañana de hoy el componente afectado será trasladado a un taller especializado para evaluar y realizar las reparaciones necesarias.

“Desde que identificamos la avería, nuestro personal se encuentra trabajando de manera ininterrumpida para completar la reparación y restablecer la operación de esta unidad lo antes posible. Nuestro compromiso es continuar trabajando sin pausa hasta corregir la avería, estabilizar el sistema y lograr que el servicio se restablezca a todos los abonados afectados”, expresó Rivera Ortiz.