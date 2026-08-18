Por ahora, no se implementará un racionamiento preventivo para los 250,000 abonados que se suplen del embalse La Plata ante el rápido descenso en sus niveles.

Así lo informaron los alcaldes de los nueve municipios que se nutren del lago tras reunirse ayer con el presidente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), el ingeniero Luis Reinaldo González Delgado.

Los ejecutivos municipales de Bayamón, Cataño, Corozal, Dorado, Guaynabo, Naranjito, Toa Alta, Toa Baja y Vega Alta pedían poner en vigor un plan de racionamiento preventivo ante la emergencia por sequía que experimenta la Isla y el acelerado descenso en los niveles de casi todos los embalses.

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La situación ha provocado que los abonados de la represa Carraízo, en Trujillo Alto, hayan comenzado a sufrir los cortes del suministro hace varias semanas. Los municipios de San Juan, Carolina, Trujillo Alto, Canóvanas, Loíza, Gurabo y Juncos, con más de 180,000 clientes, están afectados desde principios de este mes.

“Asumiendo que el embalse La Plata siga bajando (su nivel) a la velocidad que está bajando hoy en día, tiene suficiente reserva para (suplir agua) entre 60 a sesentipico de días sin necesidad de hacer ningún tipo de racionamiento preventivo y eso le da tranquilidad a todos los alcaldes y a la gente”, explicó el ejecutivo municipal de Bayamón, Ramón Luis Rivera.

El alcalde hizo hincapié en hacer buen uso del agua y recordó que en los municipios cesaron las labores de limpieza con el líquido, como el lavado de aceras.

Gráfica del nivel de los embalses para el martes, 18 de agosto. ( AAA )

El presidente de la AAA, por su parte, explicó que ilustró al grupo con gráficas e información para respaldar la decisión de no entrar -por el momento- en un plan de interrupciones programadas para La Plata.

Esta mañana el monitoreo de la AAA reflejó que, de los 19 embalses que maneja, 14 registraron una disminución en sus niveles, una señal de que la sequía no da tregua sobre las reservas de agua en Puerto Rico.

Carraízo, en Trujillo Alto, bajó 0.07 metros y se ubicó hoy en 37.69 metros, mientras que La Plata, en Comerío, disminuyó 0.09 metros, hasta alcanzar los 45.71 metros, según los datos de la AAA. La Plata entraría en la fase crítica de control al llegar a los 37 metros.