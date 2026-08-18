De los 19 embalses que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) monitorea a diario, 14 registraron una disminución en sus niveles esta mañana, una señal de que la sequía no da tregua sobre las reservas de agua en Puerto Rico.

Niveles de los embalses, según los datos publicados por la AAA a las 5:00 a.m. de este martes, 18 de agosto de 2026. ( AAA )

Carraízo, en Trujillo Alto, bajó 0.07 metros y se ubicó hoy en 37.69 metros, mientras que La Plata, en Comerío, disminuyó 0.09 metros, hasta alcanzar los 45.71 metros, según los datos de la AAA. La Plata entraría en la fase crítica de control al llegar a los 37.00 metros.

La gobernadora Jenniffer González descartó ayer que se implemente, por el momento, un racionamiento de agua para los abonados de La Plata, que suple el servicio a más de 250,000 residentes de Bayamón, Naranjito, Toa Alta, Toa Baja, Cataño y Dorado.

Los 14 embalses que registraron bajas fueron:

Carraízo : -0.07 metros (ajustes operacionales)

: -0.07 metros (ajustes operacionales) La Plata : -0.09 metros (observación)

: -0.09 metros (observación) Cidra : -0.01 metros (ajustes operacionales)

: -0.01 metros (ajustes operacionales) Toa Vaca : -0.02 metros

: -0.02 metros Río Blanco , Naguabo: -0.06 metros (observación)

, Naguabo: -0.06 metros (observación) Fajardo : -0.09 metros (observación)

: -0.09 metros (observación) Carite , Gayama: -0.02 metros

, Gayama: -0.02 metros Patillas : -0.03 metros

: -0.03 metros Guineo , Orocovis: -0.01 metros

, Orocovis: -0.01 metros Guayabal , Juana Díaz: -0.01 metros (observación)

, Juana Díaz: -0.01 metros (observación) Guayo , Lares: -0.21 metros

, Lares: -0.21 metros Dos Bocas , Arecibo: -0.09 metros

, Arecibo: -0.09 metros Guajataca , Quebradillas: -0.03 metros

, Quebradillas: -0.03 metros Cerrillos, Ponce: -0.06 metros

Matrullas, en Orocovis; Garzas, en Adjuntas; y Loco, en Yauco, se mantuvieron sin cambios, mientras que Lucchetti, en Yauco, y Caonillas, en Utuado, registraron aumentos.