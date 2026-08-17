Ante alegaciones de aumento en el precio de venta de cajas de agua embotellada, entre otros productos, el secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Hiram Torres Montalvo, exhortó a los consumidores a reportar cualquier cambio en el costo en artículos asociados al vital líquido.

La denuncia debe hacerse escribiendo de manera confidencial al correo electrónico confidencial@daco.pr.gov.

El secretario recordó que ante el estado de emergencia por la sequía que atraviesa Puerto Rico, se firmó la Orden Administrativa 2026-006, “la cual activa una serie de protecciones congelando precios en artículos y servicios de primera necesidad asociados con el uso de agua”.

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“Sin embargo, nos ha llegado información que algunos comercios han subido el precio de las cajas de agua embotellada, entre otros productos. Eso es contrario a la Orden y nuestros inspectores están constantemente visitando negocios para asegurar su cumplimiento”, comentó Torres Montalvo.

Por ello, exhortó a los consumidores que, de observar una violación a los parámetros de la Orden Administrativa 2026-006, tomen una fotografía y envíe los datos a confidencial@daco.pr.gov “para que nuestros inspectores tomen conocimiento y puedan visitar el comercio a la mayor brevedad posible”.

“Toda información enviada a ese correo electrónico es totalmente confidencial y sólo será utilizada para investigar el lugar donde se alega violación de la Orden”, reiteró.

Los artículos de primera necesidad cubiertos por esta Orden Administrativa son:

Agua potable

Hielo

Agua embotellada

Cisternas de agua

Equipos y piezas

Servicios de modificación, reparación e instalación de cisternas, incluyendo motores bombas, válvulas, sensores, armaduras, tubos y presurizadores, entre otros.

Igualmente están cubiertos los envases, tanques y recipientes para almacenamiento, acarreo y distribución de agua, servicios de acarreo, así como cualquier otro artículo o servicio necesario.

Las multas administrativas por violaciones a esta Orden podría llegar a $10,000 por infracción.