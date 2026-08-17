Trece de los 19 embalses que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) monitorea diariamente amanecieron este lunes con una disminución en sus niveles de agua, en medio de la sequía que afecta a Puerto Rico.

Niveles de los embalses, según los datos publicados por la AAA a las 5:00 a.m. de este lunes, 17 de agosto de 2026. ( AAA )

Carraízo, en Trujillo Alto, cuyos abonados continúan bajo racionamiento, bajó 0.06 metros, por lo que esta mañana se ubicó en 37.76 metros. El embalse entraría en la fase crítica de control al llegar a los 37.00 metros.

La Plata, en Comerío, bajó 0.08 metros, hasta ubicarse en 45.80 metros. Si desciende a 44.90 metros, entraría en ajustes operacionales.

Otro embalse en estado crítico es Cidra, cuyos niveles se encuentran en ajustes operacionales y se ubican en 400.16 metros.

26 Fotos El Monitor de Sequía incluyó municipios de la zona metropolitana en su más reciente informe.

Mientras tanto, estos embalses continúan bajo observación: Río Blanco, en Naguabo; Fajardo; Guayabal, en Juana Díaz; y Lucchetti, en Yauco.

Otros embalses que amanecieron con niveles en disminución fueron Toa Vaca, en Villalba; Carite, en Guayama; Patillas; Guineo, en Orocovis; Loco, en Yauco; Dos Bocas, en Arecibo; y Cerrillos, en Ponce.