En picada los embalses: la mayoría amaneció hoy con menos agua
El panorama refleja el impacto de la sequía.
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Trece de los 19 embalses que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) monitorea diariamente amanecieron este lunes con una disminución en sus niveles de agua, en medio de la sequía que afecta a Puerto Rico.
Carraízo, en Trujillo Alto, cuyos abonados continúan bajo racionamiento, bajó 0.06 metros, por lo que esta mañana se ubicó en 37.76 metros. El embalse entraría en la fase crítica de control al llegar a los 37.00 metros.
La Plata, en Comerío, bajó 0.08 metros, hasta ubicarse en 45.80 metros. Si desciende a 44.90 metros, entraría en ajustes operacionales.
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Otro embalse en estado crítico es Cidra, cuyos niveles se encuentran en ajustes operacionales y se ubican en 400.16 metros.
Mientras tanto, estos embalses continúan bajo observación: Río Blanco, en Naguabo; Fajardo; Guayabal, en Juana Díaz; y Lucchetti, en Yauco.
Otros embalses que amanecieron con niveles en disminución fueron Toa Vaca, en Villalba; Carite, en Guayama; Patillas; Guineo, en Orocovis; Loco, en Yauco; Dos Bocas, en Arecibo; y Cerrillos, en Ponce.