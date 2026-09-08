Luego de un lunes marcado por condiciones variables, calor peligroso, aguaceros y tormentas eléctricas, el tiempo experimentará un breve período de mayor estabilidad el martes antes de deteriorarse nuevamente el miércoles con la llegada de otra onda tropical al noreste del Caribe.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan, las condiciones más secas y estables dominarán el panorama durante el martes, debido a la entrada de una masa de aire más seca. Esto favorecerá una reducción en la actividad de aguaceros y tronadas, aunque las temperaturas continuarán elevadas y el calor seguirá siendo un factor importante durante la semana. El SNM advierte que los índices de calor podrían alcanzar entre 108 y 114 grados Fahrenheit, especialmente en zonas costeras y urbanas.

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El patrón comenzará a cambiar nuevamente el miércoles, cuando otra onda tropical se desplace sobre el noreste del Caribe. Según el SNM, este sistema provocará un aumento notable en la humedad disponible y en la actividad de aguaceros sobre Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses.

Los primeros aguaceros podrían afectar principalmente los sectores del este de Puerto Rico durante la mañana, mientras que durante la tarde se espera un incremento de la actividad convectiva sobre el interior y el oeste de la isla.

La combinación de mayor humedad, calentamiento diurno y efectos locales favorecerá el desarrollo de aguaceros y algunas tormentas eléctricas. Aunque los vientos del este-sureste estarán entre moderados y fuertes, estos podrían limitar la acumulación de lluvia en algunos sectores al desplazar rápidamente las áreas de precipitación.

Calor continuará siendo una preocupación

El regreso de la lluvia no significa que desaparecerá el calor. El SNM mantiene como uno de sus principales mensajes para esta semana la posibilidad de condiciones de calor entre elevadas y significativas, particularmente en las áreas urbanas y costeras.

Por ello, aun en días con aguaceros, se recomienda mantener las medidas de precaución ante el calor, especialmente durante las horas de mayor calentamiento.

Polvo del Sahara también estará presente

Otro elemento que acompañará el patrón del tiempo será la presencia de polvo del Sahara. El SNM anticipa concentraciones bajas a moderadas, que podrían provocar cielos brumosos y reducir parcialmente la visibilidad en algunos sectores. Para el miércoles, sin embargo, el aumento en la humedad asociado a la onda tropical favorecerá un ambiente más húmedo y variable.

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El panorama representa, en términos generales, un cambio de condiciones: martes será un día relativamente más seco y estable, mientras que desde el miércoles aumentará nuevamente la humedad y la probabilidad de aguaceros y tronadas.

El SNM también mantiene bajo vigilancia el riesgo de inundaciones asociadas a periodos de lluvia intensa. Aunque los vientos podrían limitar la acumulación de precipitación en algunos lugares, los aguaceros fuertes pueden producir acumulaciones de agua en carreteras y zonas de pobre drenaje.

La agencia recomienda a la ciudadanía mantenerse atenta a las actualizaciones del pronóstico, especialmente durante las horas de la tarde, cuando normalmente aumenta la actividad de aguaceros y tormentas sobre el interior y oeste de Puerto Rico.