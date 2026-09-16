Mientras una amplia onda tropical se acerca y aumenta el potencial de aguaceros sobre Puerto Rico, los embalses Carraízo y La Plata amanecieron este miércoles con descensos en sus niveles, según el monitoreo diario de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

Carraízo, en Trujillo Alto, bajó 0.02 metros, para ubicarse en 39.23 metros. Ayer estaba en 39.25 metros. El embalse sigue en nivel de observación y los abonados de este cuerpo de agua actualmente no se encuentran bajo racionamiento.

Niveles de los embalses, según los datos publicados por la AAA a las 5:00 a.m. de este miércoles, 16 de septiembre de 2026. ( AAA )

Mientras, La Plata, en Toa Alta, bajó 0.06 metros, hasta alcanzar los 44.40 metros. Ayer estaba en 44.46 metros. Este embalse sigue en nivel de ajustes operacionales, sin embargo, sus abonados no se encuentran bajo racionamiento.

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El embalse de Cidra, que está en nivel de observación, subió 0.01 metros, para ubicarse en 400.28 metros.

En la zona sur, el embalse Loco, en Yauco, entró en nivel de observación tras disminuir 0.10 metros y ubicarse en 69.45 metros.

Río Blanco, en Naguabo; Guayabal, en Juana Díaz; y Fajardo, también en nivel de observación, registraron descensos en sus niveles.

Puerto Rico experimentará un deterioro en las condiciones del tiempo cuando una onda tropical llegue a la región. ( NOAA )

Se espera que el paso de la onda tropical aumente el desarrollo de aguaceros y tronadas sobre Puerto Rico entre hoy y mañana, lo que elevaría el riesgo de inundaciones y de rayos, según el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan.