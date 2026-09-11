Un aviso de calor extremo fue emitido este viernes para la isla grande de Puerto Rico, según una alerta emitida por el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan.

Mientras, las islas municipio de Vieques y Culebra están bajo una advertencia de calor.

Las condiciones calurosas se harán sentir con mayor intensidad entre las 10:00 a.m. y las 5:00 p.m., de acuerdo con los informes emitidos por Meteorología.

📅 Sep 11, 2026

⚠️ Extreme Heat Warning | Aviso de Calor Extremo

📍Puerto Rico



⚠️ Heat Advisory | Advertencia de Calor

📍U.S. Virgin Islands, Vieques & Culebra



⏰ Timing:

Fri, Sep 11, 10 AM AST - 5 PM AST

Vie, 11 sept, 10 AM AST - 5 PM AST#PRwx #USVIwx pic.twitter.com/shKoIW2Sv4 — NWS San Juan (@NWSSanJuan) September 11, 2026

Mientras el calor azota, una densa capa de particulado de polvo del desierto del Sahara afectará a Puerto Rico.

“Concentraciones elevadas -y por momentos localmente muy altas- de polvo del Sahara continuarán extendiéndose sobre las islas hoy y mañana, sábado. Estas altas concentraciones de polvo del Sahara provocarán cielos brumosos, visibilidad reducida y un deterioro en la calidad del aire. Las personas pertenecientes a grupos vulnerables, tales como aquellas con afecciones respiratorias, niños pequeños y adultos mayores, deben tomar las precauciones adecuadas, seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias y limitar la exposición prolongada al aire libre”, detalló el SNM.

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El Departamento de Salud recomienda que personas alérgicas o con afecciones pulmonares eviten actividades al aire libre y utilicen mascarilla para evitar los efectos de este particulado.

Sobre el calor, se precisó que los municipios bajo aviso de calor extremo son 76. Estos son: Las Marías, Rincón, Hormigueros, Arroyo, Utuado, Aibonito, Caguas, Maunabo, Morovis, Cidra, Maricao, Río Grande, Gurabo, Coamo, Humacao, Loíza, Luquillo, Naranjito, Las Piedras, Comerío, Isabela, Fajardo, San Sebastián, Salinas, Aguas Buenas, Villalba, San Germán, Lajas, Santa Isabel, Toa Alta, Trujillo Alto, Camuy, Juncos, Dorado, Adjuntas, Sabana Grande, Arecibo, Carolina, Lares, Bayamón, Quebradillas, Naguabo, Hatillo, Patillas, Mayagüez, Cabo Rojo, Canóvanas, Toa Baja, Yabucoa, Barceloneta, Aguadilla, Yauco, Guánica, Ceiba, Barranquitas, Vega Baja, Peñuelas, Aguada, Juana Díaz, San Juan, San Lorenzo, Cataño, Manatí, Jayuya, Corozal, Guayanilla, Florida, Ponce, Vega Alta, Guayama, Orocovis, Moca, Ciales, Guaynabo, Añasco y Cayey.

Gráfica publicada por el Servicio Nacional de Meteorología. ( Captura )

Bajo condiciones de aviso de calor extremo, el índice de calor o la sensación que puede tener el humano de las altas temperaturas combinado con la humedad disponible podría sobrepasar los 110 grados Fahrenheit.

“Impactos: Este nivel de calor afecta a cualquier persona sin un enfriamiento efectivo y/o una hidratación adecuada. Es probable que se produzcan impactos en algunos sistemas de salud, industrias e infraestructuras sensibles al calor”, resalta el informe del tiempo.

Para evitar golpes de calor, agotamiento o insolación, se recomienda evitar la exposición directa al sol, mantenerse hidratado, así como tomar descansos en sombra o en el aire acondicionado.