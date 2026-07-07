El calor intenso seguirá siendo el principal riesgo para Puerto Rico este martes cuando se espera que las temperaturas y la humedad provoquen índices de calor peligrosos en gran parte de las zonas costeras y urbanas de la isla.

Según el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan, una combinación de nubosidad alta, concentraciones moderadas a elevadas de polvo del desierto del Sahara y aire seco en los niveles medios de la atmósfera mantendrá un ambiente caluroso, brumoso y con pocas lluvias durante gran parte del día.

La agencia explicó que durante la madrugada muchos municipios de la costa, e incluso algunos sectores del interior, registraron temperaturas mínimas entre 80 y 82 grados Fahrenheit, lo que limitó el enfriamiento nocturno y aumentó el índice calor.

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Ante estas condiciones, el SNM emitió una advertencia de calor vigente entre las 10:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde para las zonas costeras, urbanas y de menor elevación de Puerto Rico, incluyendo Vieques y Culebra, así como para las Islas Vírgenes Estadounidenses.

Los meteorólogos indicaron que los vientos del este continuarán arrastrando algunos aguaceros pasajeros hacia las zonas expuestas al viento, mientras que en el oeste de Puerto Rico solo se esperan lluvias aisladas durante la tarde.

Sin embargo, la presencia de polvo del Sahara y el aire seco en la atmósfera limitarán el desarrollo de precipitaciones significativas, además de mantener cielos brumosos y una calidad del aire deteriorada.

Onda tropical traería lluvias y tronadas

El panorama comenzaría a cambiar durante la noche de este martes, cuando el eje de una onda tropical de rápido movimiento cruce la región.

De acuerdo con el SNM, el sistema incrementará la humedad disponible sobre Puerto Rico durante el miércoles, favoreciendo la formación de aguaceros dispersos y tronadas aisladas, una actividad más frecuente que la observada en los últimos días.

Aunque no se anticipan inundaciones generalizadas, sí podrían registrarse acumulaciones de agua en carreteras y áreas de pobre drenaje, además de inundaciones menores en zonas urbanas y de pequeños riachuelos. Las tormentas más intensas también podrían producir frecuentes descargas eléctricas.

Sin embargo, ese alivio será breve ya que el SNM indicó que entre la noche del miércoles y el jueves llegará otra masa de aire mucho más seca acompañada por una nueva concentración de polvo del Sahara.

Esto provocará el regreso de un patrón de tiempo caluroso, seco y brumoso, con muy pocas probabilidades de lluvia y un aumento nuevamente del riesgo por calor extremo.

Los pronósticos apuntan a que estas condiciones persistirán hasta el final de la semana laboral, por lo que el SNM exhortó a la población a mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor calor y estar pendiente de los boletines meteorológicos oficiales.