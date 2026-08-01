Captan tromba marina en El Escambrón
Mira el vídeo compartido por el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan.
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El Servicio Nacional de Meteorología (NWS, en inglés) en San Juan publicó en la mañana de este sábado un vídeo en el que se aprecia la formación de una tromba marina a dos millas mar adentro de la Playa El Escambrón, en San Juan.
La situación se reportó cuando se observaban cielos nublados. Es que para este sábado se espera lluvia, “asociada a una baja presión en altura y una onda tropical”.
🌊🌪️A waterspout was observed approximately 2 miles north of El Escambrón Beach. Special thanks to Michael Rivera for sharing the video!#prwx pic.twitter.com/QojjSBFEXP— NWS San Juan (@NWSSanJuan) August 1, 2026
Según una publicación del NWS, “una tromba marina es un tornado sobre el agua. Hay dos tipos de trombas marinas. La tromba marina Tipo A forma en una tronada supercelular y es un vórtice violento y potencialmente destructivo que mueve con frecuencia rápidamente y es capaz de causar daños de edificios significativos si toca la tierra”.
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Añade que “la tromba marina Tipo B es normalmente menos violenta, mueve más lenta y es menos destructiva. El Tipo B se desarrolla tan rápido por debajo de una línea de cúmulos que se desarrolla rápidamente. Los vientos cerca de la base de una tromba marina Tipo B pueden alcanzar y exceder de la fuerza de galerna (34 nudos/63km/h), que son bastante fuertes para tragar o volcar una embarcación pequeña. Todas las trombas marinas representan una amenaza a la seguridad del que disfruta de la navegación y deben ser evitadas”.