El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan emitió una advertencia de inundaciones esta mañana para Cabo Rojo, Guánica y Lajas debido a los fuertes aguaceros que afectan el suroeste de la Isla.

La advertencia estará vigente hasta las 8:45 a.m. y responde a la acumulación de entre una y dos pulgadas de lluvia que se había registrado en la zona.

Se espera que caigan entre una y dos pulgadas adicionales de lluvia, lo que podría provocar inundaciones menores en áreas bajas y lugares con problemas de drenaje.

Además, las lluvias podrían causar aumentos en el nivel de quebradas pequeñas y cauces que normalmente permanecen secos, así como corrientes peligrosas en cruces de carreteras inundables.

La agencia exhortó a los conductores a no intentar cruzar carreteras inundadas.