¡La Navidad empieza a sentirse en el aire!

Este viernes llegará el primer friíto navideño con brisa fresca, cielos despejados y temperaturas agradables, según informó el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan.

El cambio en las condiciones del tiempo se debe a un sistema en niveles altos que pasará sobre la región el viernes y dará paso a una masa de aire más seca y estable. Se espera que esto permita noches y mañanas más frescas y días menos calurosos.

De hecho, anoche y esta madrugada las temperaturas bajaron hasta los medios 70 grados Fahrenheit en las zonas bajas y hasta los bajos 60 grados en las zonas altas, y se prevé que bajen aún más a medida que el aire fresco se instala en la región.

Para hoy, jueves, se anticipan aguaceros dispersos y algunas tronadas, especialmente en el suroeste de la isla. Meteorología advirtió sobre la posibilidad de inundaciones localizadas.

Si aún no has puesto las luces navideñas, este fin de semana hay una buena razón para sacarlas, con coquito en mano, y disfrutar del primer friíto navideño de la temporada.