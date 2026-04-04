El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan (SNM) emitió este Sábado de Gloria varias advertencias de inundaciones para múltiples municipios alrededor de la Isla.

Bayamón y Guaynabo se mantienen bajo advertencia hasta las 3 de la tarde. Desde pasado el mediodía en ambos municipios se han registrado fuertes aguaceros, y el SNM advirtió que podrían desarrollarse inundaciones en áreas de baja elevación y con poco drenaje.

Mientras, San Juan y Trujillo Alto se mantienen bajo la misma alerta del tiempo, pero hasta las 4 de la tarde. En esa región se han registrado lluvias fuertes desde alrededor de la 1 de la tarde.

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De hecho, el SNM emitió un comunicado especial sobre las condiciones del tiempo para Bayamón, Guaynabo, San Juan y Trujillo Alto, que tuvo efecto hasta la 1:30 de la tarde. La agencia advertía que, además de los fuertes aguaceros, se registrarían ráfagas de viento de hasta 40 millas por hora.

Por su parte, Las Marías, Mayagüez, Maricao y Hormigueros se mantienen bajo advertencia de inundaciones hasta las 4 de la tarde.

En el informe de la madrugada de esta mañana, el SNM advirtió que a partir de este sábado se esperan períodos de lluvias fuertes en gran parte de Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos, con un riesgo elevado de inundaciones localizadas.

“Una vaguada en niveles medios y altos aumentará gradualmente la inestabilidad atmosférica, lo que podría generar chubascos fuertes y algunas tormentas eléctricas aisladas en horas de la tarde y noche, particularmente en el interior y el oeste de Puerto Rico”, indicó la agencia.

Según el SNM, esta vaguada se extenderá hacia el noreste del Caribe durante el domingo y lunes, incrementando la inestabilidad atmosférica en toda la región y manteniendo el riesgo de lluvias intensas.

“Cuando se combinan los chubascos con la convergencia de vientos en niveles bajos, algunas áreas podrían experimentar lluvias torrenciales y posibles inundaciones”, advirtió el Servicio Nacional de Meteorología.

Además, la agencia alertó sobre corrientes marinas peligrosas en las playas de orientación norte y este de Puerto Rico, así como en las Islas Vírgenes de EE. UU., donde se desaconseja enfáticamente entrar al agua. Aunque las playas del sur presentan un riesgo menor, se recomienda mantener la precaución, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.