El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió la tarde de este miércoles una advertencia de inundaciones para varios municipios del oeste de Puerto Rico debido a las fuertes lluvias que afectan la zona.

Según informó la agencia, las precipitaciones con potencial de provocar inundaciones se registran en los municipios de Isabela, Aguadilla y Quebradillas.

El SNM advirtió que podrían producirse “inundaciones en áreas de baja elevación y de pobre drenaje” en esos municipios.

⚠️AGUADILLA, ISABELA & QUEBRADILLAS⚠️



Flood Advisory | Advertencia de Inundaciones



Until | Hasta: 2:30 PM AST Jul 22, 2026#PRwx #USVIwx pic.twitter.com/5c4zybBymB — NWS San Juan (@NWSSanJuan) July 22, 2026

Más temprano, la agencia había informado que, aunque una advertencia de calor permanece en efecto para gran parte de Puerto Rico debido a índices de calor de entre 100 y 110 grados Fahrenheit, durante la tarde se desarrollarían aguaceros y algunas tormentas eléctricas, principalmente en el oeste de la isla.

Ante estas condiciones, se recomienda a los conductores ejercer precaución en las carreteras.