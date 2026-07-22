Emiten advertencia de inundaciones para varios pueblos de Puerto Rico
La zona oeste experimenta lluvias.
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El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió la tarde de este miércoles una advertencia de inundaciones para varios municipios del oeste de Puerto Rico debido a las fuertes lluvias que afectan la zona.
Según informó la agencia, las precipitaciones con potencial de provocar inundaciones se registran en los municipios de Isabela, Aguadilla y Quebradillas.
El SNM advirtió que podrían producirse “inundaciones en áreas de baja elevación y de pobre drenaje” en esos municipios.
⚠️AGUADILLA, ISABELA & QUEBRADILLAS⚠️— NWS San Juan (@NWSSanJuan) July 22, 2026
Flood Advisory | Advertencia de Inundaciones
Until | Hasta: 2:30 PM AST Jul 22, 2026#PRwx #USVIwx pic.twitter.com/5c4zybBymB
Más temprano, la agencia había informado que, aunque una advertencia de calor permanece en efecto para gran parte de Puerto Rico debido a índices de calor de entre 100 y 110 grados Fahrenheit, durante la tarde se desarrollarían aguaceros y algunas tormentas eléctricas, principalmente en el oeste de la isla.
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Ante estas condiciones, se recomienda a los conductores ejercer precaución en las carreteras.