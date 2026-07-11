El Servicio Nacional de Meteorología emitió este mediodía un “aviso de bandera roja” para porciones del sur y oeste de Puerto Rico, debido a la alta probabilidad de que se registren fuegos forestales.

Este aviso estará activo hasta las 5:00 p.m.

[JUL 11] 🔥❌ Portions of southern and western Puerto Rico have been upgraded to a Red Flag Warning through 5 PM. The greatest fire danger is expected from late morning through the afternoon. Any fires that develop may spread rapidly. Avoid outdoor burning.#PRwx pic.twitter.com/gsmmGkObyU — NWS San Juan (@NWSSanJuan) July 11, 2026

“Se ha emitido un aviso de bandera roja para hoy, en partes del sur y el oeste de Puerto Rico, donde se espera el mayor peligro de incendios desde finales de la mañana hasta la tarde. Se prevé viento fresco del este a este-sureste con ráfagas fuertes, así como baja humedad relativa, lo que generará un alto riesgo de condiciones propicias para incendios. Estas condiciones, sumadas a una vegetación extremadamente seca, favorecerán la rápida propagación de cualquier incendio que se origine”, detalla el informe emitido.

Se solicitó a la ciudadanía a no tirar a los pastos secos colillas de cigarillos, botellas de cristal ni ningún otro incinerante que ocasione que las áreas secas se incendien rápidamente.