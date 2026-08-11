Una fuerte tronada amenaza este martes a varios municipios del oeste, alertó en un boletín especial el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan.

A las 12:29 p.m., el radar Doppler detectaba la tormenta sobre Puerto Real, en Cabo Rojo, mientras se desplazaba hacia el oeste a unas 20 millas por hora.

La agencia indicó que la tronada impactará Hormigueros, el sur de Añasco, el noreste de Mayagüez, el oeste de San Germán y el norte de Cabo Rojo hasta la 1:00 p.m.

Las ráfagas de viento asociadas a la tronada, de hasta 40 millas por hora, podrían derribar ramas de árboles y mover objetos que no estén asegurados.

Además, se registra lluvia torrencial, que podría provocar inundaciones repentinas en algunas zonas.

La fuerte tronada y los aguaceros se desarrollan en medio del paso de una onda tropical por el noreste del Caribe.

El Servicio Nacional de Meteorología exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta a las condiciones del tiempo y a evitar conducir por carreteras inundadas.