Puerto Rico tendrá un aumento gradual en la actividad de aguaceros a partir de este lunes, debido a un incremento en la humedad sobre la región, aunque las condiciones atmosféricas continuarán limitando el desarrollo de tormentas más fuertes y organizadas.

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan anticipó que el cambio en el patrón del tiempo será más notable desde la tarde del lunes y durante el martes, cuando aumenten los niveles de humedad en la atmósfera.

De acuerdo con el pronóstico, los valores de agua precipitable podrían subir, lo que favorecerá una mayor frecuencia de precipitaciones sobre las islas.

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No obstante, el calor continuará para los municipios costeros con temperaturas sobre lo normal. Y con la llegada de humedad los índices de calor pudieran aumentar nuevamenta a más e 100 grados.

Ayer domingo fue el sexto día consecutivo en que se estableció récord de calor en San Juan.

Para esta semana los vientos deben de cambiar del sur a un flujo del este.

Bajo la influencia de vientos predominantes del este, se esperan aguaceros pasajeros durante la noche y las primeras horas de la mañana en las zonas del este de Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses.

Durante las tardes, la actividad de lluvia se concentrará mayormente en el interior y oeste de Puerto Rico, donde podrían desarrollarse aguaceros localmente moderados a fuertes.

Aunque el aumento en la humedad podría favorecer precipitaciones más intensas en sectores específicos, el SNM explicó que las condiciones atmosféricas relativamente estables limitarán el desarrollo de actividad convectiva profunda.

Por esta razón, no se anticipan tormentas eléctricas generalizadas ni sistemas organizados de lluvia.