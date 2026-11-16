El gobierno de Puerto Rico no se ha sumado a la iniciativa de llamar a sus ciudadanos a que estén listos para enfrentar una catástrofe o emergencia mundial, ya que se supone que los boricuas están preparados para enfrentar huracanes, terremotos, sequías y otros imprevistos.

El oficial de información pública del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), Alberto Rullán, afirmó que “la realidad es que el gobierno de Puerto Rico siempre y, de hecho, visitamos todos los municipios a través de nuestras 10 zonas operacionales llevando el mensaje, no solamente de que preparemos una mochila para 72 horas para cualquier tipo de emergencia, sino que tengamos suministros, por nuestra realidad geográfica en Puerto Rico, para hasta 10 días en nuestras casas. Este es el mensaje que ha sido consistente por el Negociado, no solamente para la temporada de huracanes. Tenemos terremotos, tenemos apagones, tenemos sequías, tenemos inundaciones y, por eso, el mensaje del Negociado ha sido consistente y el que siempre llevamos, que tenemos que prepararnos en nuestras casas, a nuestras familias”.

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Expuso que más allá de urgir a la población a tener preparados sus equipos de sobrevivencia, han llamado a la población a prepararse en las academias que realizan para unirse a ser respondedores en emergencias. El proyecto principal que realizan se llama Community Emergency Response Team (CERT, en inglés).

“A cualquier persona que esté interesada en participar de esta capacitación se le dan adiestramientos de primeros auxilios, de cómo preparar la mochila, de cuál debe ser el plan, dependiendo de cuál es su realidad. Y recordemos que no todas las familias son iguales, a veces alguna persona vive sola, a veces hay una pareja, a veces hay hijos, a veces hay mascotas, a veces hay adultos mayores y cada núcleo familiar es diferente”, indicó el funcionario, al destacar que estos adiestramientos son gratuitos.

Alberto Rullán, oficial de información pública del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD). ( Suministrada )

También afirmó que el NMEAD mantiene convenios con instituciones sin fines de lucro o de base de fe, los que llama Community Hub, para que estas entidades sirvan de centro de acopio y puedan capacitar a las comunidades a prepararse para emergencias.

A estos esfuerzos, también se le unen los que realiza la Agencia federal de Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés), que se encuentra activa en la Isla desde el 2017 tras el paso del huracán María.

Aceptó, sin embargo, que para la agencia siempre va a ser “un reto” lograr que la comunidad entienda que debe estar preparada para múltiples incidentes que pueden ocurrir en la Isla. Pero, no se aventuró a exponer si ese llamado es escuchado y lleva a la ciudadanía a actuar para enfrentar todas las amenazas que puedan registrarse.

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Insistió en que los puertorriqueños “no debemos esperar a que escuchemos algo en las redes, no debemos esperar a estos movimientos, es algo que debe ser constante. No debemos esperar a que llegue la emergencia”, puntualizó.

Si tiene duda de cómo prepararse para una emergencia, puede consultar las páginas cibernéticas de NMEAD, www.nmead.pr.gov/preparacion, o de FEMA, www.ready.gov/es, para conseguir el listado de todo lo que debe tener o hacer.

También puede comunicarse con el NMEAD, al área de preparación, al 787-724-0124.

Estas son las principales recomendaciones:

Prepara tu mochila de emergencias. (Suministrada)

¿Qué debes incluir en tu plan de emergencia familiar?

Agua potable: un galón por día por persona.

Números de emergencia.

Alimentos no perecederos: para por lo menos 10 días por persona.

Fórmula para bebés y pañales.

Dinero en efectivo.

Cargue los celulares y tenga cargadores portátiles.

Linterna y radio de baterías.

Abrelatas (si el kit contiene alimentos enlatados).

Baterías y baterías solares.

Conozca si su zona es inundable.

Antes de comenzar a preparar un kit, lo primordial es establecer qué tipo de botiquín de primeros auxilios quieres tener. ( Shutterstock )

Botiquín de primeros auxilios

Plan de Primeros Auxilios.

Medicamentos recetados y no recetados.

Prepara lo necesario para las máquinas de terapia que necesitan electricidad.

Silbato para pedir ayuda.

Si tiene que desalojar su casa, lleve con usted su mochila de emergencia.

Números de emergencia.

Almacene agua

Un galón de agua por persona, por día, para un mínimo de 10 días.

Utilice un gotero y una taza de medir para añadir cloro, se recomienda de 1 a 4 gotas por litro, dependiendo del estado del agua. Después de agregar el cloro, espere media hora antes de tomarla.

10 galones para propósitos sanitarios.

También puede hervir el agua para purificarla.

Almacene agua en envases de cristal o de plástico.

Proteja las mascotas

Prepare su mochila de emergencias.

Alimentos, medicamentos.

Correa y/o collares por si los tiene que amarrar.

No los deje solos en la casa durante la emergencia.

Tenga cerca su “kennel” o jaula en caso de que tenga que acudir a un refugio.

Expediente de vacunas (copias).

Inundaciones

Si en pasadas tormentas han ocurrido inundaciones en su área, desaloje a tiempo.

Busque el mapa de zonas inundables de su área en su municipio.

No batas el recipiente cuando hayas depositado gasolina. (Shutterstock)

Almacene combustible

Guárdelo en un lugar fresco, ventilado y oscuro.

No utilice la técnica de aspirar la gasolina para extraerla de su vehículo.

Asegúrese de que el envase sea el recomendado.

Asegúrese de que tenga cierre que lo selle completamente.

No agite el recipiente cuando haya depositado gasolina.

No fume cerca.

Tenga un extintor a la mano.

Generadores eléctricos

Presupuesto: Escoger el tamaño del generador según las áreas que quiera energizar y así tendrá el precio correcto.

Combustible (hay 4 tipos): gasolina, diésel, gas propano o combustible dual.

Busque un perito electricista para instalarlo, así evitará poner en riesgo su vida y propiedad.

Sitúelo en un espacio abierto (no en marquesina), los gases tóxicos causan daños.

Dele mantenimiento según las instrucciones del manual.

Tenga reservas para cambio de aceite y filtro (no todos usan los mismos).

Tenga un extintor a la mano.

Prepare una mochila de emergencias

Merienda y agua.

Una o dos mudas de ropa.

Sus identificaciones y tarjetas de seguros médicos, copia de documentos importantes.

Cargadores para sus celulares (portátiles o solares).

Linterna, “flashlights” y radio de baterías o solares.

Baterías.

Artículos de aseo personal.

Almacene alimentos

Alimentos no perecederos para por lo menos 10 días por persona.

Leche de caja o en polvo.

Cereales, barras de proteína, galletas de soda, comida enlatada, mantequilla de maní.

Comida y fórmula de bebé.

Comida para su mascota.

Abridor de lata manual.

Guarde dinero en efectivo

Cámbielos en billetes de distintas denominaciones.

denominaciones. Algunos de $20, $10, $5 y $1.

Guárdelos en un lugar seguro, comparta con otro familiar dónde están.

Colóquelos en una bolsa plástica para protegerlos del agua.

Si tiene que desalojar su casa, lleve parte de la mochila de emergencia y parte con usted.

Cuando las telecomunicaciones fallan

Debe mantener la calma.

Si tiene teléfono de línea, conéctelo.

Asegúrese de tener cargadores portátiles para su celular.

Tegan a la mano un silbato en caso de que quede atrapado.

Identifique un punto de encuentro, en un lugar medio, para sus familiares.

Identifique a una persona fuera de Puerto Rico para que sirva de enlace.

Prepare su casa

Ventanas: deben estar fijas con tornillos de 3″ a 4″ de largo y que no falle ninguno. Debe cerrar herméticamente.

Mantenga desagües del techo, patio y alcantarillas libres de basura u hojas.

Equipos: en el techo o en los alrededores asegúrelos o ancle al piso.

Casa de madera: techo, las paredes, piso y cimientos deben estar unidos por anclajes de metal.

Habitación segura: buscar un área con pocas ventanas, como pasillos y baños para proteger a su familia, lleve algunos suministros.

Techo: si es de madera y zinc y no está bien construido, amárrelo con cables tensores, anclándolos a columnas o pisos de hormigón o enterrándolos a tres pies de profundidad.

Tormenteras (hay varios tipos): madera, paneles plásticos o de aluminio, tormentera tipo acordeón y tormentera enrollable.

Almacenamiento de información digital

Guarde digitalmente todos los documentos importantes para protegerlos.

Personales: licencia, pasaporte, tarjeta seguro médico, tarjeta seguro social, certificados de nacimiento.

Hogar: escrituras, póliza de seguro del hogar (tome fotos de la casa antes del huracán).

Auto: licencia del auto, seguro de auto.

Puede ponerlos en un dispositivo de almacenamiento de datos (USB), en un disco externo, subirlos al «icloud» o tomarles fotos y enviárselos por correo electrónico.

Derrumbes

Si ocurren derrumbes, manténgase alejado del área. Puede haber peligro de que se produzcan más.

Si en pasadas tormentas han ocurrido derrumbes en su área, desaloje.

Identifique personas heridas o atrapadas cerca del derrumbe, sin entrar directamente en el área.

Informe a los oficiales locales pertinentes sobre personas atrapadas o heridas, sobre líneas rotas de electricidad, caminos y vías dañadas.

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