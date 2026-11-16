Múltiples países del mundo, en especial en Europa, han llamado a sus ciudadanos a prepararse para posibles interrupciones de servicios esenciales, como el agua y electricidad, así como a guardar alimentos y suministros para sobrevivir sin la asistencia del estado durante un periodo de entre 72 horas a una semana.

Cada vez son más los gobiernos que se unen al llamado.

Al menos, a principios de noviembre ya sumaban 33 países que se habían sumado. Entre estos están México, Chile, Canadá, Japón, Reino Unido, Sudáfrica, Francia, Alemania, Suecia, Noruega, Finlandia y Polonia.

¿La razón? El catedrático de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez (RUM), y experto en política, Jorge Schmidt Nieto, explicó a Primera Hora que los temores a una guerra de mayor escala, principalmente cibernética, así como el efecto del encarecimiento del costo de vida y su impacto en los alimentos, constituyen las principales causas.

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36 Fotos En todo el mundo, los gobiernos les sugieren cada vez más que cuenten con provisiones ante situaciones inesperadas, como guerras, fenómenos meteorológicos extremos o amenazas a la ciberseguridad.

“Hay una coyuntura de factores que están promoviendo que muchos gobiernos, decenas de países, hagan cosas parecidas a la misma vez. No tiene nada de raro que un gobierno les pida a sus ciudadanos que se preparen para una emergencia o una catástrofe. Pero, lo están haciendo más de la mitad o una cantidad enorme de países y en una coyuntura que se une a varios factores. Un factor son los ciberataques. Ese, probablemente, es el más peligroso en este momento, porque ya se está dando. La cantidad de ciberataques que están sucediendo, la guerra híbrida que le llaman los europeos. Y esa puede venir de cualquier sitio, puede venir de un ser humano o de un agente de inteligencia artificial, y eso incluye prácticamente todos los ámbitos de la vida humana”, expuso el experto.

Jorge Schmidt Nieto, catedrático de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez (RUM), y experto en política. ( Suministrada )

Ya ocurren los ataques cibernéticos

El ejemplo más reciente del daño que pueden hacer los ataques cibernéticos lo enfrentó recientemente Francia. Los hackers afectaron las neveras de sobre 500 supermercados, cambiando su temperatura, provocando que se perdieran toneladas de alimentos refrigerados.

“Hackearon el sistema de refrigeración y el termostato no funcionó y aumentó la temperatura de las neveras y ellos no sabían de dónde venía eso y les tomó tiempo identificarlo y corregirlo. Ya cuando pudieron hacerlo, se había dañado alrededor de todo el país mucha comida. Eso les sucedió también a supermercados en bases militares de Estados Unidos. En el caso de Francia, ellos ya saben, ya anunciaron que eso fue malicioso, pero en el caso de las bases militares no están seguros”, señaló el catedrático.

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Pero, esos ataques también los ha lanzado Estados Unidos, que se unió con Israel para plantar “un gusano” en un equipo centrifuga para procesar uranio en Irán. Su intención era “sabotearle las máquinas y lo consiguieron. Ellos (Irán) ni se dieron cuenta y cuando vinieron a enterarse, ya había hecho mucho daño. Eso es parte del problema de los ciberataques, que no siempre se da cuenta la persona o la compañía o el país”, comentó Schmidt Nieto.

Algunos países, añadió el experto, alertan de la posibilidad de que estos ataques impacten el sistema eléctrico, detengan las operaciones de los hospitales, ocasionen una crisis en la adquisición de alimentos, así como borren las bases de datos académicas o médicas, impactando el funcionamiento de un país.

“Ese es el mayor temor que aparentemente tienen los gobiernos, por el alcance que puede tener eso y porque ya está sucediendo”, precisó el profesor de ciencias políticas.

Escasez de alimentos

El segundo factor que destacó el experto es “la escasez de alimentos en algunas partes del mundo y el encarecimiento de los costos, que ha sido producto particularmente de dos factores, uno es la guerra de Ucrania, que ya empezó en el 2022. Pero, Ucrania es un gran productor agrícola, sobre todo de granos, y esa producción se detuvo y la exportación de eso se detuvo, sobre todo a países de África, que dependían mucho de eso, y eso no se ha restablecido del todo”.

“Lo otro es el cierre del Estrecho de Ormuz, que eliminó del mercado cerca del 30% de los fertilizantes del mundo, el nitrógeno, el fosfato, que son cruciales para las cosechas. Se cortó ese suministro justo en el momento de la siembra, que es la primavera, y ese efecto no se ve a corto plazo, no se ve inmediatamente. Ya en la primavera, en abril de este año, había muchas personas advirtiendo lo que sucedería si eso no se restablecía, y que no se vería hasta ahora, en otoño, que es cuando se cosechan las siembras de la primavera. Eso ya se está viendo. ¿Qué genera eso? Pues, que son menos productivas las cosechas, porque no hubo todos los fertilizantes, y que son más caras, porque hay menos, y porque los fertilizantes que sí hay, pues son más caros también. Los países que más se van a afectar por eso, pues, son los países más pobres, que tienen menos recursos para poder costear esos altos precios”, añadió.

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Es esta posibilidad de que haya escasez de alimentos la que ha ocasionado que los países del mundo se unan al llamado a estar preparados para una emergencia.

“Les dicen a sus ciudadanos: prepárense. La mayoría, lo más común, son 72 horas, pero en algunos casos, como en Escandinavia, les están diciendo una semana”, explicó el profesor.

También destacó que algunos países, como “Suecia y Noruega, Finlandia, están hablando del tercer factor, que es el tema de la guerra. Ellos están hablando para que se preparen para una guerra, ya abiertamente”.

Se habla de que, en caso de ataques entre países, serían los ciudadanos o los civiles los principales afectados. Por ello, se les urge a que estén preparados.

En cambio, Estados Unidos ha centrado su llamado en las bases militares. El profesor comentó que el llamado es almacenar víveres para unos 90 días de aislamiento.

En general, Schmidt Nieto expuso que muchos de los países, principalmente Inglaterra, hablan de que uno de los principales peligros es que la ciudadanía pueda estar por un largo periodo de tiempo sin servicio eléctrico.

40 Fotos Comparativa entre las fotos tras el huracán y las imágenes de Google Maps de las mismas vías antes del desastre.

Puerto Rico ante el mundo

“Es irónico, porque uno lee sobre eso y uno piensa: ‘Pero, ya nosotros que vivimos así’. Lo que para ellos parece ser una catástrofe sin precedentes, estar 72 horas sin electricidad, imagínese, eso es la orden del día en nuestro país. Es un poquito entristecedor leer esas cosas. Nosotros hemos normalizado lo que para la mayoría de los países del mundo es una catástrofe. Vivimos en una emergencia constante, nosotros en Puerto Rico, de acuerdo con lo que serían los parámetros para todos estos países”, demarcó el estudioso de temas internacionales.

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Puerto Rico también tiene una experiencia reciente de quedar segregado e incomunicado del mundo. Ocurrió cuando azotó el devastador huracán María en septiembre de 2017.

El ciclón dejó el país sin telecomunicaciones, sin acceso al dinero guardado en los bancos, a oscuras y sin acceso a servicios básicos, principalmente de salud.

En parte, no haber superado la emergencia que dejó María lo que pondría a Puerto Rico en una peor posición si ocurriese la desgracia que vaticinan estos países a sus ciudadanos.

“Puerto Rico está en la peor situación posible de esa realidad. Puerto Rico depende totalmente de las importaciones de alimentos y de productos, de todo tipo. Aquí no se manufactura casi nada… Ya nosotros lo vivimos en María, cuando el puerto estaba destruido y no podían llegar los barcos, la escasez de gasolina, los supermercados vacíos. Hay pocos países en el mundo que están en mayor peligro que Puerto Rico, de que nos pase cualquiera de esas cosas. Todas esas cosas nos pueden pasar a nosotros, y no estamos preparados. No digo yo como ciudadanía para poder resistirlo, el gobierno y el país no están preparados en lo absoluto, y no aprendió nada, o muy poco, de la catástrofe de María. Estamos básicamente en la misma situación”, opinó Schmidt Nieto.

Expuso que, en términos generales, los boricuas se han suplido de cisternas de agua y de mecanismos para mantener el servicio eléctrico, ya sea de generadores o placas solares.

Como otra alternativa, esta vez para resolver el problema para adquirir alimentos, el catedrático llamó a consumir la agricultura local.

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“Que son un poco más caros, es cierto; que no hay variedad en todas las cosas, también. Pero, en las que haya, nosotros, en la medida en que podamos, no exagero, lo llamo un acto patriótico, comprar productos agrícolas de Puerto Rico, porque los consumidores somos los reyes del mercado, eso lo dice toda la gente de mercadeo. Si los consumidores aumentan la demanda de ciertos productos, eso va a generar más ofertas y, por lo tanto, si nosotros aumentamos la demanda de los productos agrícolas de Puerto Rico, pues eso puede provocar más incentivos para que más productores quieran hacerlo, y quieran sembrar más, producir más cosas”, manifestó.

El profesor señaló que, ante estas alertas mundiales, amerita que el estado refuerce las campañas de educación y de cómo prepararse para emergencias. Dijo que el llamado a estar preparados no sólo se debe realizar durante el inicio de la temporada de huracanes.

“Yo veo esta campaña (mundial) y no me parece justo, sencillamente, culparnos a nosotros como sociedad, que pues: ‘Es que somos así. Es nuestra cultura, que lo dejamos todo para el final’. Poco veo al organismo capaz de hacer una educación masiva que lo esté haciendo. Lo hacen en la temporada de huracanes, sí. Pero, no se compara con lo que hacen otros países del mundo, la intensidad de esa campaña, con ese sentido de urgencia”, denunció.