En situaciones de emergencia, como las reportadas recientemente en Venezuela con los sismos que provocaron que miles de personas quedaran sepultadas bajo edificios colapsados, la respuesta comunitaria es esencial para lograr gran parte del rescate de los damnificados.

Las estadísticas apuntan a que “el 50% de las personas son rescatadas por el vecino, por el amigo, por el familiar, por eso es que el Negociado está haciendo énfasis en la capacitación ciudadana”, detalló José Ayala, director del Área de Preparación del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD).

Y, aunque los esfuerzos de las entidades de seguridad pública han arreciado, al punto que se proyecta que al finalizar el año se hayan adiestrado a unos 5,000 voluntarios en técnicas de rescate, Puerto Rico requeriría asistencia internacional para trabajar en una emergencia de tal magnitud.

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“Vamos a necesitar ayuda. Eso no lo despinta nadie”, aceptó el experto, durante una entrevista con Primera Hora en el que, junto al teniente Joel Figueroa, quien dirige la división de Homeland Security y Fuegos Forestales del Negociado de Bomberos, habló sobre lo que es un rescatista y la educación que requieren para formarse.

En Puerto Rico, hay menos de 200 rescatistas especializados. ( Suministrada )

¿Quiénes son y cómo se adiestra un rescatista?

Un rescatista es “una persona con cualidades y capacidades que lo autorizan a ejercer técnicas para salvaguardar la vida o la propiedad”, detalló Ayala.

A modo de ejemplo, precisó que “el rescatista se encarga de poder liberar a una persona que se encuentre atrapada, o se encuentre pillada, o se encuentre extraviada en un área boscosa, o requiera técnicas especializadas para ese personal de emergencia médica poder acceder al paciente”.

Mientras, el directivo de Bomberos detalló que ese rescatista “es una persona que tiene una capacitación, un entrenamiento para poder estabilizar a una persona, estabilizar un incidente, verdad, lo que es detectar, localizar, extraer, estabilizar, liberar y transportar”.

Hay diferentes niveles de estos rescatistas. Van desde voluntarios que asisten en las oficinas de Manejo de Emergencia Municipal, trabajadores municipales de estas dependencias, grupos especializados que trabajan a favor de las comunidades, personas que son adiestradas por requerimiento de ciertas empresas, así como funcionarios gubernamentales cuya tarea principal es ejercer funciones de rescatistas, principalmente en el NMEAD y en Bomberos.

Los adiestramientos dirigidos a las comunidades son gratuitos y se completan en sólo tres días. ( Suministrada )

A nivel de todo Puerto Rico, existe un grupo al que se le llama “Fuerza de tarea”. Este reúne a 110 rescatistas especializados, entre los que hay empleados del NMEAD, voluntarios y expertos de las empresas capacitados para atender emergencias de la magnitud que enfrenta Venezuela. Bomberos le añade a este grupo otros 70 expertos, para un total de 180 rescatistas.

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Este grupo especializado atiende los casos “más severos. Personas que quedan mucho más atrapadas, y que requieren el equipo técnico y especializado para hacer trabajos pesados, puentes de concreto, hacer penetraciones en estructuras, y poder hacer extracción de víctimas, estabilizarlas y transportarlas”, indicó el teniente Figueroa.

Los entrevistados informaron que este grupo se prepara para que, una vez la Agencia federal de Manejo de Emergencia (FEMA, en inglés) abra la posibilidad de certificar grupos de rescatistas, Puerto Rico logre la designación federal. Esto ayudaría a la Isla a alcanzar fondos federales para equipos, así como a entrar en “rotación” para ser llamados a trabajar en situaciones de emergencia.

Rescates desde la comunidad

Aunque este grupo unifica a los funcionarios más diestros y capacitados, se reconoce que es desde la misma comunidad que debe ocurrir la primera respuesta en una emergencia, como pudiese ser por lluvias fuertes, huracanes o terremotos.

“Estamos dándole duro a las comunidades, a los grupos voluntarios, a las iglesias, a las escuelas, para que tengan este personal con el conocimiento básico que le permita responder en las primeras horas. El primer respondedor es el ciudadano cuando pasa la emergencia o el desastre, que abre las puertas de su casa a responder, primero a su hogar, y luego a los vecinos, y luego se extiende a las comunidades. Así que ese ciudadano, que los puertorriqueños sabemos que es por naturaleza un servidor, un resiliente por naturaleza, al darle esta herramienta lo convertimos en un ciudadano capacitado y adiestrado para reforzar esa resiliencia que existe por naturaleza en el corazón puertorriqueño. Dicho esto, pues el Negociado, junto a las agencias de respuesta, Bomberos, Emergencias Médicas, Policías, estamos alineados a que Puerto Rico tenga esta fuerza de tarea organizada”, afirmó Ayala.

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Los adiestramientos son gratuitos. Se completan en sólo tres días y los provee el personal de la Academia de Búsqueda y Rescate del NMEAD. Para tomarlos, se debe formar un grupo comunitario, de la iglesia o de la escuela.

“Es un adiestramiento con una certificación federal, la cual le funciona en Puerto Rico, en los diferentes estados y es un adiestramiento que te capacita desde el nivel básico. No tienes que tener conocimiento de este tema. Te hablamos de preparación en desastre, te hablamos de psicología en el desastre, te hablamos de búsqueda y rescate liviano, primeros auxilios básicos, tenemos (temas de) terrorismo, te hablamos de comunicación de emergencia, te hablamos de tornado, te hablamos de calor extremo, te hablamos de diferentes temas, plan de emergencia familiar, extinción de incendio básico. O sea, todo esto son herramientas que tenemos disponibles para la comunidad y es totalmente gratis. Una vez tú lo tomas, recibes un certificado y recibes un parcho que puedes colocar en una camisa, donde te certifica como que la comunidad X o comunidad Y en un grupo comunitario de respuesta de emergencia”, precisó Ayala.

Bajo este adiestramiento, llamado programa de Equipos Comunitarios de Respuesta a Emergencias (CERT), se espera que los ciudadanos salgan preparados para realizar rescates “superficiales” y que localicen posibles víctimas atrapadas, que tendrían que ser extraídas por grupos especializados como lo es “Fuerza de tarea”.

18 Fotos Personas siguen buscando familiares entre los escombros, mientras otras van perdiendo la esperanza de encontrarlos con vida.

Expectativa vs realidad

Los 2,100 bomberos que tiene el Cuerpo de Bomberos y los agentes de la Policía también cuentan con adiestramientos para hacer ciertos tipos de rescates. Pero, una emergencia como la reportada en Venezuela el pasado 24 de junio a causa de dos terremotos de gran magnitud, requeriría de mayor asistencia que la que los mismos boricuas pudiesen brindar.

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“Estamos hablando de que tenemos dos grupos organizados a nivel del estado, tanto uno del Cuerpo de Bomberos, otro como Manejo Emergencia, donde podríamos tener recursos para apoyar cualquier situación que ocurra en Puerto Rico. Nunca va a ser suficiente. Un desastre como el de Venezuela, que ataque a Puerto Rico, va a requerir asistencia adicional, de grupos de la nación americana y, si se permite también, la entrada de grupos de otros países aliados, que vengan a socorrer. Eso lo tenemos que entender, que (si ocurre) un desastre en el patio nos volvemos víctimas también. Todos reconocemos lo que pasó con María, que la infraestructura se afectó y no se va a poder validar 100%, que los rescatistas van a poder llegar a un punto para poder trabajar, y va a tomar tiempo”, explicó el bombero.

Si desea prepararse como un rescatista, debe comunicarse con la Oficina de Manejo de Emergencia de su municipio. También puede comunicarse al NMEAD, al 787-724-0124, para recibir orientación.

Si ya es un voluntario y desea especializarse, sepa que debe integrarse a alguna organización de rescatistas reconocida. Están First Response Emergency Medical Services (FREMS), en San Juan, y Rescate Central, en Caguas, entre otras. Una vez en una organización, podría solicitar para realizar el curso completo de la Academia del NMEAD, la cual consta de tres niveles.