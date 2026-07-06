Venezolanos afectados por el doble terremoto del 24 de junio están pagando maquinaria pesada y equipos de rescate para intentar sacar a sus familiares de los escombros en La Guaira, pues la espera por ayuda de las autoridades es muy larga.

Grúas, martillos hidráulicos, jumbos con pala, cuchillas para remover escombros y luminarias para excavar durante la noche forman parte de los recursos contratados. Cada máquina puede costar unos 1,200 dólares, reseñó El País.

El balance oficial de la tragedia aumentó a 3,342 el número de fallecidos y a 16,740 el de heridos, según la actualización del domingo. Además, 6,462 personas han sido rescatadas con vida y 17,345 perdieron su vivienda.

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Uno de los casos es el de Eliezer Alfonzo, figura del béisbol venezolano, quien instaló su propio campamento de rescate en un estacionamiento de La Guaira.

Alfonzo reunió mineros, comida, cinco máquinas pesadas y un grupo de 50 hombres. Ante las limitaciones del Estado, organizó una logística propia para buscar a su esposa Patricia y a su hija Eliana, de 16 años de edad.

La misión era encontrarlas vivas o muertas. El sábado 4 de julio aún había esperanza, pues salió de los escombros un perro que sobrevivió. Pero el domingo tanto su esposa como su hija fueron halladas sin vida.

El dinero le permitió ganar velocidad en medio de la emergencia. Alfonzo llevó maquinaria desde Puerto La Cruz, a cinco horas por carretera y contrató hombres de las minas de oro de Tumeremo, acostumbrados al trabajo bajo tierra.

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El exgrandeliga Eliézer Alfonzo continúa participando en la búsqueda de su esposa y su hija entre los escombros de un hotel colapsado en La Guaira. Durante las labores logró encontrar con vida a la mascota de su familia. – VPItv | Maryorin… — Reporte Ya (@ReporteYa) July 4, 2026

“Estoy devastado”, expresó el exgrandeliga el sábado. “Me siento impotente por no ver el resultado de tanto esfuerzo”. Su hermana, Hensily Alfonzo, aseguró que el primer día después del doble sismo no recibieron asistencia.

La familia comenzó cavando con las manos. A partir del segundo día empezó a llegar la maquinaria gestionada y pagada por el propio Alfonzo. Los familiares también asumieron la dirección de las excavadoras, debido a que los conductores no tenían experiencia para trabajar sobre un edificio colapsado.