Caracas. Un temblor de magnitud 3.9 sacudió este viernes zonas del norte de Venezuela, sin que hasta el momento se haya informado de daños o víctimas, pero provocando pánico y evacuaciones de edificios por seguridad, informó la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).

En su cuenta de X, el organismo indicó que el movimiento telúrico se registró a las 10:53 hora local (14:53 GMT), a una profundidad de 5.5 kilómetros, a 10 kilómetros del noreste de Naiguatá, en el estado La Guaira, el más afectado por el doble terremoto del pasado 24 de junio.

EFE pudo constatar que decenas de personas bajaron de los edificios comerciales en Caracas tras este nuevo temblor.

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En las redes sociales, los usuarios reportaron desalojo de los edificios en sectores como La Candelaria, Los Ruices, Plaza Venezuela o Chacao en Caracas.

Por seguridad, los administradores de los edificios piden a las personas desalojar tras un temblor y permanecer un tiempo en las calles.

Génesis Palma, quien trabaja en una torre financiera en Altamira, al este de Caracas, dijo a EFE que sintieron el movimiento y comenzaron a bajar por las escaleras cuando notaron otro sismo que, hasta ahora, no ha sido reportado por las autoridades. Contó que sus compañeros se agarraron entre unos y otros para poder desalojar el edificio.

“Nos vinimos para acá (plaza Altamira) porque como puedes ver la torre de nosotros no es que esté muy bonita y la de al lado muchísimo menos”, añadió.

Palma recordó que el edificio donde trabaja sufrió daños superficiales tras el doble terremoto de hace 16 días, pero tras este sismo decidieron recoger sus objetos personales e irse para sus hogares.

Al menos 3,889 personas han fallecido tras los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 del pasado 24 de junio y 16,740 ha resultado heridas, según el balance oficial de este jueves.

Asimismo, 17,907 se encuentran sin vivienda mientras que se mantiene -desde el pasado jueves- la cifra de rescatados en 6,462.

El doble terremoto de Venezuela es el más mortífero que ha experimentado el país en el último siglo.