La onda tropical identificada como Invest 92L sigue perdiendo potencial de desarrollo ciclónico a medida que se desplaza hacia una región con vientos cortantes y aire seco, según el pronóstico del Centro Nacional de Huracanes actualizado esta tarde.

Ahora, la onda tiene apenas un 10% de probabilidad de formación ciclónica durante las próximas 48 horas y los próximos siete días. Actualmente, está ubicada a unas 350 millas al este de las Antillas Menores.

El sistema pasaría principalmente al sur de Puerto Rico como una onda tropical a finales de este fin de semana, según prevé el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan.

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Mientras tanto, la onda tropical Invest 94L, ubicada en el Atlántico tropical central, a más de 1,000 millas al oeste de las islas de Cabo Verde, también va perdiendo potencial de desarrollo ciclónico, debido a que podría toparse con vientos cortantes la próxima semana.

Por ahora, tiene un 30% de probabilidad de desarrollo durante las próximas 48 horas, mientras que esa posibilidad aumenta a 40% durante los próximos siete días.

Las próximas tormentas que se formen en el Atlántico recibirán los nombres de Dolly y Edouard.