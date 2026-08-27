El Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami, informó este jueves que la Invest 96L, una onda tropical ubicada en el Atlántico, ha mostrado señales de mayor organización y podría convertirse en una depresión tropical en las próximas horas.

De acuerdo con el informe emitido a las 2:00 a.m., imágenes de satélite muestran que los aguaceros y tronadas asociados a un área de baja presión se han organizado mejor durante la noche.

La onda tropical Invest 96L se observa a la derecha de esta imagen de satélite, tomada este jueves. ( NHC/NOAA )

Si la tendencia actual continúa, el Centro Nacional de Huracanes podría emitir avisos sobre una depresión tropical o tormenta tropical más tarde este jueves.

PUBLICIDAD

Relacionadas Dolly podría ser la próxima tormenta tropical y no es por lo que piensas

Sin embargo, el panorama podría cambiar rápidamente.

Los meteorólogos anticipan que las condiciones ambientales se tornarán desfavorables a partir del viernes, lo que probablemente limitará o detendrá las posibilidades de desarrollo de la Invest 96L.

La agencia mantiene en 70% la probabilidad de que el sistema se desarrolle durante las próximas 48 horas y los próximos siete días.

¿Qué se espera para Puerto Rico?

Mientras el sistema continúa bajo monitoreo, el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan indicó que la humedad asociada a la Invest 96L podría favorecer un patrón más lluvioso desde el domingo y hasta principios de la próxima semana.

No obstante, la agencia recalcó que todavía existe incertidumbre sobre cómo evolucionará el sistema, por lo que habrá que seguir de cerca los próximos reportes.

Las próximas tormentas que se formen en el Atlántico recibirán los nombres de Dolly y Edouard.