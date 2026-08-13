El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan anticipa tiempo más lluvioso e inestable desde el domingo hasta el lunes debido al acercamiento de la onda tropical Invest 92L al Caribe.

Según el más reciente informe de la agencia local, los modelos meteorológicos generalmente sugieren que el sistema se acercaría a la región como una onda tropical amplia, con la mayoría de los escenarios colocando el centro de la onda al sur de las islas caribeñas.

La onda tropical Invest 92L tiene una alta probabilidad de desarrollo ciclónico, de 80%, tanto durante las próximas 48 horas como en los próximos siete días, según el Centro Nacional de Huracanes en Miami. ( NHC/NOAA )

Este escenario provocaría un aumento significativo en la humedad en Puerto Rico, lo que favorecería acumulaciones de lluvia de dos pulgadas o más.

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“Las lluvias previstas también podrían ayudar a aliviar la sequía, especialmente en el sur y este de Puerto Rico y en las Islas Vírgenes de Estados Unidos”, señaló el Servicio Nacional de Meteorología.

La onda tiene una alta probabilidad de desarrollo ciclónico, de 80%, tanto durante las próximas 48 horas como en los próximos siete días, según el Centro Nacional de Huracanes en Miami.

Todavía hay incertidumbre

A pesar de este escenario, el ente advirtió que todavía existe incertidumbre sobre la trayectoria, la intensidad y el momento de llegada del Invest 92L, así como sobre la distribución de la humedad asociada al sistema.

Imagen de satélite de la onda tropical, identificada como Invest 92L, el jueves 13 de agosto de 2026. ( NOAA )

“Pequeños cambios en la evolución o trayectoria podrían influir significativamente en la cantidad y ubicación de las lluvias, así como en los impactos asociados”, indicó.

Por ello, la agencia recomendó continuar atentos a los pronósticos y actualizaciones durante los próximos días a medida que el Invest 92L se acerque al Caribe.

Las próximas tormentas que se formen en el Atlántico recibirán los nombres de Dolly y Edouard.