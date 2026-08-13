El embalse Carraízo subió de nivel, mientras que La Plata bajó después de las lluvias registradas en los pasados días, según los datos publicados a las 5:00 de la mañana de hoy por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

Carraízo, en Trujillo Alto, midió 37.79 metros hoy, mientras que ayer se ubicaba en 37.53 metros. El embalse entraría en la fase crítica de control al llegar a los 37.00 metros.

Niveles de los embalses el jueves, 13 de agosto de 2026. ( AAA )

La Plata, en Comerío, se ubicó hoy en 46.11 metros, mientras que ayer midió 46.16 metros. Actualmente, este embalse se encuentra en nivel de observación. Si baja a 44.90 metros, entraría en ajustes operacionales, aunque varios alcaldes cuyos municipios se nutren de este embalse han pedido que se racione el agua de manera preventiva.

Otros embalses que bajaron fueron Toa Vaca, en Villalba; Río Blanco, en Naguabo; Lucchetti y Loco, en Yauco; y Cerrillos, en Ponce.