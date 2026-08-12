En la búsqueda de alternativas para mitigar los problemas de racionamiento de agua potable en la zona metropolitana, se evalúa la posibilidad de activar los pozos que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) dejó en desuso con el paso de los años en la zona norte para sustituirlos por el agua que transcurre por el Superacueducto.

La revelación la hizo este miércoles el expresidente de la AAA, José Ortiz, durante una reunión que sostuvo la gobernadora Jenniffer González Colón con cuatro miembros de la Junta de Gobierno de la corporación pública para abrir canales de comunicación tras la renuncia del presidente de dicho grupo, Héctor del Río, el pasado 6 de agosto.

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La determinación que se tomó en dicho conclave fue que el vicepresidente de la Junta de Gobierno de la AAA, Rafael López Soler, participará de las reuniones que realiza el Comité de Sequía todos los lunes. La apertura surge luego de que Del Río alegara que su renuncia se debió a que nunca le consultaron sobre la activación del racionamiento que afecta a 183,000 abonados del embalse Carraízo.

En medio de las exigencias de la Junta, que incluyó la necesidad de llenar múltiples plazas vacantes en la AAA, Ortiz esbozó las recomendaciones que le ha dado al gobierno en medio de la sequía. Es que tanto el ingeniero, como Elí Díaz, otro expresidente de la AAA, fueron convocados por la gobernadora para aportar recomendaciones a los problemas que enfrenta la AAA.

“Mira, hay pozos en el área norte que antes suplían a todos esos municipios antes del Superacueducto. Se ha estado preparando una lista y se está mirando cuáles se pueden activar de manera tal que, mientras más agua haya en el norte, más se pueda empujar el Superacueducto hacia el área este, llegar hasta Carolina, quizás hasta sectores de Loíza”, explicó.

Dijo que la activación de estos pozos existentes evita tener que recurrir a alternativas que demoren “tres o cuatro años” y podrían “aliviar esto lo más pronto posible”.

Por su parte, el ingeniero Carlos Pesquera, exsecretario de Transportación y Obras Públicas, señaló que es “importantísimo” el tema de activar acuíferos en la zona norte.

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“Cuando se hace el Superacueducto, de alguna forma nos confiamos y pensamos que el Superacueducto resolvería todo y se desatienden estas fuentes alternas de agua. Yo creo que para que esta crisis no sea con la misma frecuencia, la clave es identificar recursos de agua adicionales para que no dependamos únicamente de las fuentes existentes hoy”, afirmó el funcionario, quien estuvo involucrado en el desarrollo del Superacueducto.

Por otro lado, en la reunión entre los miembros de la Junta de Gobierno de la AAA y la gobernadora no participó el actual presidente de la corporación, Luis González Delgado. La funcionaria explicó que no se le invitó, ya que la Junta fue la que pidió la reunión y quería que estuviesen abiertos a expresar si existía algún malestar. Alegó que no hubo denuncias contra el presidente.

González Colón señaló que el reclamo de la Junta giró principalmente en la necesidad de llenar vacantes en la AAA, en especial el cargo de vicepresidente de Operaciones, vacante hace varios meses.

La gobernadora dijo que ella misma ha hablado con personas que pudiesen ocupar el cargo y todos han rechazado aceptarlo.

También se habló de la necesidad de nombrar ingenieros y personal gerencial en la AAA.

Sobre la Junta, se explicó que existen la vacante del representante del consumidor, así como la presidencia.

El representante del consumidor se debe elegir mediante voto del pueblo. Se indicó que han ocurrido comunicaciones con el Procurador del Ciudadano, Edwin García, para lograr el proceso de selección.

Mientras tanto, la gobernadora está en proceso de evaluar unas ternas para seleccionar al próximo presidente de la Junta de Gobierno de la AAA. Dijo que la selección y confirmación por el Senado deben hacerse en esta próxima sesión legislativa, que inicia este mes.