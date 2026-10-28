La marejada de los muertos, esa que ocasiona que las playas del norte estén extremadamente peligrosas al punto de que los pescadores no pueden salir a trabajar, no se espera que llegue a Puerto Rico para principios de la próxima semana.

Es que la baja presión que se proyecta salga de Estados Unidos en los próximos días, lo que dejará sobre Puerto Rico es un ambiente húmedo e inestable entre el domingo y mediados de la próxima semana. No se proyecta que impacte a la zona con marejadas, detalló la meteoróloga Cecille Villanueva, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan.

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“Por el momento, los modelos no nos están dando que pueda crear una marejada en dirección hacia nosotros. Las marejadas que se van a crear van a estar afectando otros lugares. Por el momento, las marejadas se van a mantener fuera del área de pronóstico de Puerto Rico”, señaló la meteoróloga.

La marejada de los muertos ocurre entre finales de octubre y principios de noviembre, alrededor del 2 de noviembre, cuando se conmemora el Día de los Muertos. Por esta cercanía a esta conmemoración religiosa, se le bautizó como las marejadas de los muertos.

Esta marejada es generada por los frentes fríos que salen de América del Norte. Entonces, la baja presión asociada al sistema tiende a generar un campo de vientos hacia la isla, provocando corrientes marinas, fuerte oleaje, erosión en las playas e inundaciones costeras. El peligro es tal, que los pescadores detienen su trabajo durante estas marejadas.

Villanueva indicó que ya la isla fue impactada por una marejada asociada a una vaguada. El pico ocurrió ayer, martes.

En la actualidad, hay una “marea extrema” activa. Pero, la misma no está asociada a frentes fríos, como ocurre con la marejada de los muertos.

Explicó que “la marea y el origen de la marea no es sobre condiciones meteorológicas, son a base de condiciones astronómicas. La posición de la Luna, en relación a nosotros, crea lo que se llaman los eventos de marea extrema”.

Esta “marea extrema” impactará a Puerto Rico hasta este próximo viernes.

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Como efecto, se registra un riesgo alto de corrientes marinas para las costas del noroeste, norte y noreste de la Isla.

Estas corrientes marinas son capaces de arrastrar hasta el mejor de los nadadores hacia mar afuera, provocando su ahogamiento. Por ello, el SNM exhorta a los bañistas a no entrar a las playas de la zona impactada.

Meteorología alertó, además, que “la marea alta será (hoy) a las 10:48 a.m. en San Juan. Es muy probable que una vez más se registren inundaciones por marea alta”.

Se proyecta que las inundaciones costeras se registren en el norte de Puerto Rico.

En general, las marejadas proyectadas para la próxima semana, alrededor del Día de los Muertos, estarían “sintiéndose mucho más débiles de lo que estuvimos experimentando en los pasados días”, resumió Villanueva.

Tendría que ocurrir un cambio en los pronósticos del frente frío que saldría de Estados Unidos para que redirija esas marejadas fuertes hacia Puerto Rico.

“Todo depende cómo se comporte la baja presión. Los modelos no están dando que pueda crear una marejada a dirección a nosotros… Ahora mismo, por lo menos para la semana que viene, no tenemos ningún evento de marejadas fuertes como lo tuvimos los días anteriores. Si no hay condiciones en Atlántico fuertes, esas marejadas no se crean”, insistió la meteoróloga.