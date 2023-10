La alcaldesa de Loíza, Julia Nazario Fuentes solicitó al gobierno central una declaración de estado de emergencia para su municipio, ante los estragos ocasionados anoche por las fuertes marejadas que afectan la isla, comúnmente conocidas como la “Marejada de los Muertos”, y que amenazan a más de 700 familias en varias comunidades de ese municipio.

Nazario Fuentes explicó que Loíza lleva décadas experimentando el impacto de la erosión costera, pero “anoche dio más fuerte que nunca (la marejada) en algunas áreas. Ciertamente nosotros tenemos un problema de erosión costera muy serio. Somos el cuarto pueblo con mayor erosión. Pero anoche esto se empeoró”, manifestó la ejecutiva municipal. “Así que estamos pidiendo en el día de hoy que se nos diera una certificación de emergencia para Loíza, para entonces nosotros poder acceder a algunos fondos que nos ayuden a tirar unas piedras en unas áreas que necesitamos proteger de emergencia”, manifestó.

La ejecutiva municipal indicó que los daños mayores se registraron en la calle 10 de las parcelas Suarez, donde el impacto de la marejada ha comenzado a socavar los cimientos de la vía, y podría provocar el colapso de la carretera en el transcurso de la noche y en el camino que da acceso al sector Los Lucas, donde residen unas 300 familias. “Nosotros, en la calle 10 de Parcelas Suárez le solicitamos a los residentes que no pasaran la noche en su casa, pero nosotros solo podemos sugerirle. Ellos dicen que han vivido ahí siempre y que el mar siempre se ha metido, pero ciertamente nosotros que monitoreamos el área, sabemos que hay daños mayores”, advirtió.

La calle 10 corre paralela al Paseo del Atlántico, uno de las vías principales de Loíza y donde se encuentran la mayoría de los sitios de interés turísticos de ese pueblo y según explicó la mandataria municipal, al ser una ruta alterna al Paseo del Atlántico, es una calle muy utilizada. En las parcelas Suarez también residen unas 700 familias que podrían verse afectadas por los estragos de la marejada.

La alcaldesa explicó que una vez se emita la certificación de estado de emergencia –solicitud que ya le fue sometida al director del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, Nino Correa- el Departamento de Recursos Naturales tiene que emitir un permiso al municipio para realizar una mitigación de emergencia en la zona. Esto implica el rellenar el área afectada con piedra suelta, para evitar que la marejada siga erosionando tierra adentro y llegue a afectar la infraestructura vial en la zona.

A fines de agilizar ese procedimiento, en el día de hoy Correa hizo un recorrido por las zonas afectadas en compañía de la alcaldesa, para cotejar de primera mano la situación y poder validar los reclamos del municipio. De otra parte, la alcaldesa añadió que el municipio de Loíza cuenta con un súper refugio, que mantienen habilitado todo el tiempo en la escuela Carlos Escobar López, en caso de que ocurriera lo peor y se vean precisados a reubicar residentes por la emergencia.

Añadió además, que la senadora Marissa Jiménez Santoni asignó unos $50 mil del Fondo de Mejoras Municipales para los trabajos de mitigación temporera, por lo que esperan una vez esos fondos sean liberados, comenzar los trabajos entre el martes y el miércoles.

De otra parte, Nazario Fuentes explicó que hay unos fondos asignados para hacer trabajos de mitigación costera, pero explicó que como muchos otros municipios, Loíza es un municipio pequeño, de escasos recursos y que depende del Gobierno central para que se atienda el problema. “Cada vez que hay este tipo de marejadas, todo el mundo pone los ojos en Loíza y en otros lugares, pero pasan las marejadas y como que el gobierno se olvida que esto tiene prontitud. No podemos arrastrar los pies con este asunto. Puerto Rico se nos está achicando. Estamos perdiendo carreteras, estamos perdiendo viviendas y playas hermosas. Así que es hora de accionar”, reclamó.

“Yo voy a trabajar con lo que puedo, pidiéndole al gobernador de Puerto Rico que pues que ejecuten, verdad? Y que puedan y que puedan utilizar dinero que tienen separado ya, unos 600 millones para trabajar con la erosión costera, que comiencen por esta situación que estamos viviendo en Loíza. Yo sé que la hermana del gobernador es muy sensible y estoy segura de que vamos a tener respuestas sobre esto”, afirmó Nazario Fuentes.

La alcaldesa recordó que constantemente, el municipio ha estado en colaboración con otras entidades como la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla e instituciones privadas, para realizar otros esfuerzos para combatir la erosión costera que, aunque tienen impacto significativo, no son suficientes para enfrentar el problema. “Nosotros tenemos al doctor (Robert) Mayer en el área de Piñones trabajando con la con las dunas, con los puentes de madera para que la gente no pase sobre ellas. El sábado pasado estuvimos en una de las áreas, precisamente en Los Lucas, sembrando con First Bank y su proyecto de Puerto Rico Verde. Estuvimos sembrando hicacos, uva, playera, mangle. Varias clases de árboles y se está haciendo. Y también tuvimos en el mes de abril en Loíza la primera cumbre en Puerto Rico. El único que hizo una cumbre sobre erosión costera es Loíza y tuvimos todas las agencias y miembros de las 14 comunidades que se han visto afectadas. Pero nosotros podemos llegar hasta ahí. El resto le toca al gobierno. Utilizamos, a la doctora (Maritza) Barreto, de la Universidad de Puerto Rico, que tiene un estudio que encomendó FEMA y que ya lo terminó y que tiene un montón, pero un montón de sugerencias para trabajar con esto”. Incluso, Nazario añadió que una de las deponentes en ese foro fue la secretaria de Recursos Naturales y Ambientales, Anais Rodríguez Vega, “pero nada pasa”.