La tormenta tropical Dolly continúa moviéndose rápidamente hacia el Caribe y, aunque se espera que pierda fuerza antes de acercarse a las Antillas, Puerto Rico podría recibir lluvias asociadas al sistema entre el domingo y el lunes.

Según el boletín de las 5:00 a.m. del Centro Nacional de Huracanes, Dolly estaba ubicada a unas 1,145 millas al este de las Islas de Sotavento.

El Centro Nacional de Huracanes anticipa pocos cambios en su intensidad durante los próximos dos días y no hay vigilancias ni avisos costeros vigentes. ( NHC/NOAA )

El sistema mantiene vientos máximos sostenidos de 40 millas por hora y se desplaza hacia el oeste a unas 24 millas por hora.

Se espera que Dolly mantenga este movimiento durante los próximos dos días y que se acerque a las Islas de Sotavento durante el fin de semana.

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Se espera que pierda fuerza

Aunque actualmente es una tormenta tropical, los pronósticos apuntan a que Dolly podría degradarse a una onda tropical antes de llegar a las Antillas Menores.

El Centro Nacional de Huracanes anticipa pocos cambios en su intensidad durante los próximos dos días y no hay vigilancias ni avisos costeros vigentes.

¿Qué podría pasar en Puerto Rico?

El principal efecto que podría sentirse en Puerto Rico sería la lluvia.

El Centro Nacional de Huracanes señaló que las lluvias fuertes asociadas a Dolly podrían comenzar a afectar las Islas de Sotavento desde la noche del sábado y extenderse hacia las Islas Vírgenes, Puerto Rico y La Española entre el domingo y el lunes.

El próximo boletín completo del Centro Nacional de Huracanes está pautado para las 11:00 a.m. de este viernes.